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賴瑞金疑遭「上門醫護」傳染新冠肺炎！　去年12月底就住院

▲▼美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）病逝，享壽87歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國CNN前主持人、脫口秀傳奇賴瑞金（Larry King）23日病逝於加州錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center），享壽87歲，生前感染新冠肺炎。NBC引述消息人士說法指出，他去（2020）年12月底就確診住院，自認是被一名曾經進入家中的醫護人員傳染。

消息人士還透露，賴瑞金1月3日一度病情好轉，離開加護病房，未料23日卻不幸病逝。他的其中一名兒子也確診。

賴瑞金晚年與多種健康問題奮鬥，經歷數次心臟病，1987年接受心臟繞道手術後，成立「賴瑞金心臟基金會」，幫助沒有保險的病友；2017年自曝罹患肺癌，但接受手術與治療後已經打敗病魔。他2019年接受手術治療心絞痛，同年在電視節目Extra透露，3月時中風昏迷好幾周，「這是很艱難的一年，我不記得三月以後發生了什麼事情」，但樂觀自稱「倖存者」，「我的主治醫生說，我擁有無與倫比的精神」。

▲▼賴瑞金（Larry King）。（圖／路透）

▲賴瑞金（Larry King）晚年疾病纏身。（圖／路透）

賴瑞金曾經有過8段婚姻與5個孩子，但65歲兒子安迪（Andy King）2020年因心臟病去世，51歲女兒洽亞（Chaia King）也因肺癌病逝。

賴瑞金1957年起在邁阿密擔任地方電台脫口秀主持人和電台DJ，開始傳奇般的主持人生，職業生涯超過60年，包括1985年至2010年主持CNN脫口秀節目「賴瑞金現場」（Larry King Live），25年以來主持6000多集節目，採訪世界各國領導人、偶像、名人甚至罪犯，獲獎無數，備受肯定。

賴瑞金也以孜孜不倦的工作態度聞名。他2010年從CNN退休，2年後又在免費串流平台Ora TV推出新節目Larry King Now，去年8月也協助創立線上教育平台「皇家時代」（Royal Age），向60歲以上的老年人提供疫情資訊，「從我個人的隔離經驗來看，我理解美國老年人多麼需要專屬、可靠又安全的線上平台。」

快訊／「傳奇名嘴」賴瑞金染疫後病逝　享壽87歲
 

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