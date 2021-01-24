70年結婚紀念剛過「夫妻都確診」！差3天打疫苗　同床牽手相繼離世

▲迪克和雪莉的故事感動許多人。（圖／翻攝自推特「@fischbone777」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國是全球第一染疫大國，疫情之下有許多悲傷卻溫馨的故事。俄亥俄州一對夫妻廝守一輩子，去年底才盛大慶祝完結婚70周年紀念，很快卻被驗出染疫，最後在病房裡牽著彼此的手，幾分鐘內先後辭世，死前病房仍放著經典歌曲，而護理師沙烏兒思（Mariah Sowers）也在一旁靜靜地看著他們離去。

沙烏兒思日前接受美媒專訪，回憶米克（Dick Meek）和雪莉（Shirley Meek）人生最後的日子，「如果要我概述作為一個抗疫護理師是什麼情況：精疲力竭，老實說。」她在「OhioHealth Riverside Methodist Hospital」工作，在美國疫情爆發之初，她所在的單位是第一波接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的單位，隨著時間過去，「我想印象最深刻的就是，那個充滿愛的家庭。」

沙烏兒思指的就是高齡90歲的米克與87歲的雪莉。 米克與雪莉去年12月22日慶祝兩人結褵70年，自青少年時代就結婚的兩人到老仍互相恩愛，而且一起對新鮮事物敞開心胸。他們喜歡去滑雪、浮潛，也曾遊玩世界多國 ，照片中的兩人始終開心。

結婚紀念日當天兩人告訴家人，覺得「有一點不舒服」，當時大家都沒有多想，直到兩周後，2021年的1月8日，夫妻雙雙確診染疫。他們的兒女要求醫院安排兩人住進同一間病房，經過醫院員工的盡力安排後，順利讓原本在樓上的米克下來住進雪莉的病房，之後病房內不斷播放著兩人都喜歡的歌曲。

原定在19日接種疫苗的米克和雪莉病情很快轉壞，在生命力漸弱的同時，彼此仍沒有放開對方的手。

16日當天，雪莉安靜地去世，沙烏兒思回想當時，病房裡放著的是爵士女伶比莉哈樂黛（Billey Holiday）的《我會再見到你》（I'll be seeing you）。沙烏兒思貼近米克耳邊告訴他雪莉走了，「現在你也可以放心的去了，她在等你。」幾分鐘後歌曲已換成《輕搖，可愛的馬車》（Swing Low Sweet Chariot），米克的心跳也跟著停止。

米克和雪莉身後留下5位兒女、13個孫子與28個曾孫。沙烏兒思和他們的子女現在還保持聯絡。