「擴大居家檢疫！」　柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

▲柯文哲呼籲指揮中心公布確診個案高密度足跡區域。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

部桃醫爆發群聚感染，累計13例，其中22日新增首起院內病患確診（案881），而該患者也傳染他的2名女兒（案882與案885）。對此，台北市長柯文哲23日呼籲指揮中心，除應公布確診個案高密度足跡區域外，恐怕要滾動修正SOP，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。

柯文哲指出，案881原先一採陰性，後來因為牙痛，到長庚醫院就醫二檢後才確診，後續疫調匡列其女兒，也確定遭感染。柯文哲認為，感染與檢測時間太近，因還在潛伏期間，便會發生偽陰性反應，如今部桃院內感染已經向外擴散，連續出現好幾位一採陰，二採確診的狀況，顯示這是一個嚴重問題。

柯文哲表示，變種病毒活性強，傳染速度快，而且已經社區感染。此刻，指揮中心恐怕要滾動修正SOP，不能只單看一採結果，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。

另外，柯文哲也呼籲，對於部桃確診感染者，指揮中心應「公布確診個案高密度足跡區域」，也就是過去「只要認為疫情在掌握中，就不予公布足跡」的做法應該要調整了。他表示，與其花費心力劃出一條未必真正準確的感染途徑，不如給國人更直接、透明的資訊，讓民眾和該區域的醫療院所提高警覺，會是現階段更適宜且有效率的方式。

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