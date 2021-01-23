手機被沒收大哭！老師打電話回家…聽「媽媽調去桃園」秒沉默

▲小朋友上課一半手機被沒收，當場哭了起來。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者柯振中／綜合報導

部桃爆發新冠群聚，醫護人員工作又更加繁重。一名幼兒園老師上課時，發現小朋友在課堂上拿出手機，因此上前沒收，約定「放學再還」，沒想到小朋友突然開始大哭，她也感到十分奇怪，後續聽了小朋友的爸爸說明原因，才知道背後藏著洋蔥。

這名教師在臉書「靠北幼稚園」上分享，她前幾天上課時，有名小朋友在課堂上拿出手機，剛好被她看見，因此上前沒收，「老師放學之後再還給你。」

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沒想到小朋友當場大哭，不斷討要手機，連課都沒有辦法上，她只好先把人帶到旁邊，詳細詢問原因，「你可以跟老師說，為什麼要拿手機出來嗎？」

後來小朋友解釋，是因為父親叮嚀，若想媽媽的時候，就拿手機出來看。這讓老師十分奇怪，「媽媽？媽媽沒有在家裡嗎？」小朋友則回應，「爸爸說媽媽還不能回來…。」

▼老師仔細詢問，得知小朋友的媽媽「還不能回來」，感到相當訝異。（示意圖／翻攝自免費圖庫／pixabay）



等到放學以後，老師打電話給小朋友的爸爸，釐清原因，才知道來龍去脈，原來是小朋友的母親是護理師，因為疫情的關係，被調去桃園支援，不曉得什麼時候能返家，因此才跟孩子說，若真的想媽媽，就拿手機裡的照片出來看。

老師聽完以後，也瞬間沉默，不曉得回應什麼，「原來媽媽在桃園…辛苦爸爸了！」隔天上學時，小朋友突然跑來，興奮地向老師炫耀，原來是父親給了一張全家福，若真的想媽媽，就可以把照片拿出來看。

這讓老師忍不住感慨，「在桃園的護理師們，真的辛苦了」，希望疫情能夠順利平息，也希望小朋友的媽媽趕快回來。

眾多網友看完灑滿洋蔥的故事，忍不住留言喊話，「真的辛苦那些醫護人員了」、「老師您真的很明理也很溫暖，辛苦您了」、「眼眶都紅了，老師和家長都很棒！向醫護人員致敬」、「我看完當下眼眶都紅了。」