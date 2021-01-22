2021全國蓮霧王「東港黃國霖」　蜜棗王「大社蘇信誠」

▲高雄區農業改良場選舉2021年全國蓮霧冠軍由東港鎮農友黃國霖奪得，圖:黃國霖以平板電腦向果園複審委員說明栽培管理紀錄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農委會高雄區農業改良場於1月18至22日舉辦第11屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，蓮霧冠軍由東港鎮農會黃國霖農友奪得，蜜棗冠軍由大社蘇信誠農友拿下，得獎者22日在高雄場「2021全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑暨第32屆全國十大神農、日本特別優秀賞米農頒獎典禮」中接受頒獎表揚。

▲黃國霖冠軍蓮霧。

高雄場戴順發場長表示，「蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，每年吸引超過100組的優秀農友參賽，今年邁入第11屆，其中蓮霧因受到連續冷氣團的影響，產區多有落果及果皮寒害的情形發生，但實際送件參賽的仍有41組。

▲▼2021冠軍棗、大社農友蘇信誠。

雖然外觀受到影響，但糖度最高的仍有13.1度，顯示果農精湛的栽培及防災管理奏效。棗近年來品種更迭快速，新品種高雄12號-珍愛就占了參賽品種的55%，新品種口感較以往的中葉蜜棗更加細緻甜脆，精緻管理下的蜜棗果型碩大有如蘋果，十足顛覆了消費者對於蜜棗的傳統印象。

今年蓮霧王-黃國霖年僅37歲，返鄉追隨父親黃進文的腳步種植蓮霧已4年，黃國霖能夠精準掌握田區的土壤特性，針對植株的生長情形進行適當的肥培管理，得獎果園的土壤鈣、鎂、鈉含量高，可有效控制裂果的發生。

還將資訊專長在田間管理和行銷上充分發揮，利用平板電腦在雲端詳實記錄他的田間管理日誌，手機也能同步查看，在品牌行銷方面自架網站並以父親之名設計了「黃進文蓮霧」品牌形象，收成的蓮霧有八成是透過宅配直銷，新世代的創意讓優質蓮霧產品的加值更顯彰效。

棗子冠軍為大社區農會輔導的蘇信誠農友，家中自1965年開始種植棗子，從爺爺手中一脈相承至今已擁有30幾年的栽培經驗，在近年來的棗全國評鑑屢屢榜上有名，今年首次榮登冠軍，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術皆深深獲得評鑑委員們的一致好評。他參賽品種為高雄場育成的高雄12號-珍愛，他在棗樹枝條管理上採立體式整枝，有別於一般的單層整枝，操作上雖較費工，但可使果實的品質及總產量二者兼具，付出的辛勞終究獲得了一致的肯定與獎賞。

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