百億養豬基金立院還沒通過　林聰賢：不一定凡事都要依靠政府補助

▲對於百億基金，林聰賢說，不一定凡事都要靠政府補助。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣開放萊豬進口，農委會祭出百億養豬產業基金，分4年進行，整體經費達130億，共8大項目，並稱今年元旦起開始執行，不過，中央畜產會董事長林聰賢今（19日）卻透露，立法院還沒審議通過，而有些事也不一定要靠政府補助。

畜產會今下午在農委會開第8屆畜產會董監事聯席會議，由於原本畜產會執行長王忠恕外傳因台灣豬標章風波，被調回農委會主任秘書室簡任技正，至於是否有新人事異動？林聰賢會後受訪表示，按照組織章程規定，在新屆別董事會要提出會內所有人事案，組長以上職務要經董事會同意，而王忠恕回到農委會，今天提出人事案，執行長由副執行長王旭昌代理，其它各組組長董事會都同意，照原來組織人士分配。

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至於百億養豬基金目前執行了哪些？林聰賢說，就他目前所知道的進度是「立法院還沒審議通過」，相關準備工作計畫，現在畜牧處對原來8大措施，不用花到錢部分，畜產會平台在做產業輔導。

林聰賢舉例，如最近就開會，針對養豬產業在各地有些畜牧場的鄰避現象，造成居民抗爭希望做污染防治設備升級，請大家把握機會，提供技術的輔導，有學界也有產業，甚至農金局也進來幫忙，「不一定凡事都要依靠政府補助，希望透過一個更好的協調機制讓農民改變生產模式。」

農委會提出的8大項目，包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業。