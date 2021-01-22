豬價漲是寒流來帶動需求！　國民黨質問農委會：兩者有何關聯？

▲國民黨發言人洪于茜。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨昨（21）日召開「豬肉價漲不停！農委會無能、人民傷荷包」記者會，指出台灣豬肉平均價格較去年同期有約2成的漲幅。但農委會卻解釋說「寒流來天氣冷，豬肉需求因此被帶動。」對此，國民黨發言人洪于茜直言，不懂農委會抱什麼態度回應，質疑兩者有何關聯？

國民黨在臉書發文說，有媒體報導2015年國民黨執政時期，1月份毛豬最高均價是80.71元，但洪于茜解釋說「2015年初，爆發禽流感疫情，家禽類銷量大減，民眾自然轉而尋找替代品，增加豬肉的食用量，導致豬肉價格飆漲。」

洪于茜指出，然而今年1月份，在沒有禽流感疫情的影響之下，1月19日豬肉價格已經來到77.35元，逼近歷史最高。今日的記者會上，國民黨希望農委會正視小老百姓關心的民生議題，卻得到「寒流來天氣冷，豬肉需求因此被帶動」的回應。

這讓洪于茜質疑，不解農委會抱持什麼態度回應，天氣冷與豬肉需求增加有何關連？並痛批農委會如此的回應不只太過冷感，遺憾的更凸顯了對人民的無感。

最後洪于茜說，豬價上漲是既定事實，並非不當臆測，試問農委會，人民已經吃得不安心了，荷包還要大失血，難道還要繼續甩鍋給天氣冷、春節到等不知所云的理由嗎？

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