年產值破21億！蜜棗「雪麗」種選育13年曝　拍賣價每公斤300元↑

▲試驗所歷經13年選育，成功推出的台農13號「雪麗」品種。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

蜜棗是不少人過年會買的吉祥水果之一，但有時買氣太旺，還會有缺貨情形，農委會農委會農業試驗所今（20日）發表，台灣第一個育成的早生棗品種「台農13號-雪麗」，不僅容易栽培、賣相好，更重要的是「皮薄多汁」，吃起來順口，不會有澀感，還能讓農曆年前優質蜜棗供應不再成困擾。

試驗所鳳山分所分所長李文立說，長期以來，蜜棗在農曆年前需求量大，但以1至2月為主要產期的蜜棗品種往往無法供應，每逢農曆年後卻又量多上市。為滿足消費市場並提升果農收益，投入早生蜜棗品種研發，歷經13年選育，成功推出的台農13號「雪麗」品種，今年開始量產上市。

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▲農委會農業試驗所發表蜜棗新品種「台農13號-雪麗」。（圖／記者許展溢攝）



試驗所說明，「雪麗」棗有小蘋果般可愛吸睛的外型，汁多味美、甜中帶酸的風味，加上早熟、高品質的優勢，目前上等果拍賣價格達每公斤300元以上，且耐貯運條件佳，外銷前景看好，預期未來將可搶攻新加坡、中東、加拿大、日本等外銷市場。

試驗所指出，蜜棗又稱印度棗、棗子或青棗，年產值約21億台幣，是冬季特色水果，富含蛋白質、醣類、磷、鈣、鉀、胡蘿蔔素及維生素A、B、C，其中維生素C含量更是梨的9倍、蘋果的20倍，並含有高量多酚類，奎寧酸與綠原酸等，是抗氧化最佳的水果。

▲試驗所表示，「台農13號-雪麗」皮薄多汁。（圖／記者許展溢攝）



試驗所指出，國內蜜棗產季從11月至翌年3月，以往在11、12月提早上市的早生果，如「中葉」、「三木」等品種，是經燈照處理以提早產期，但該品種皮厚味澀、果肉較硬、果汁少，影響消費意願。棗台農13號「雪麗」克服前開缺點，具有早生早熟、結果穩定、採收期長、產量高與大果率高、省工等優勢，迅速獲得果農們的青睞，108年取得品種權及公告授權後，栽培面積立即突破50公頃，主要以高雄、屏東地區為主。

試驗所提到，目前市售蜜棗品種早期棗不到一成、正期果約七成、晚期果約二成。「雪麗」棗今年開始邁向量產，仍有相當大的成長空間，該所預期未來3至5年有望佔有5%的市佔率。目前「雪麗」棗多以農民團體授權方式進行栽種，由農會會員或合作社社員共選、共銷，有利掌握品質、建立品牌。