前瞻3期特別預算2300億通過　立院三讀僅刪1億6965萬

▲高雄捷運環狀輕軌大南環段12日通車 。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會19日三讀通過「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，將規模為2300億元的前瞻計畫第3期特別預算案，合計通過減列1億6965萬元，改列為2298億3046萬餘元，全數以舉借債務支應。

立法院長游錫堃15日上午召集朝野黨團協商，研商「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至111年度）」相關事宜，處理國民黨、台灣民眾黨、時代力量黨團及立委所提合計357件提案。游錫堃裁示，院會於19日上午10時繼續開會，進行讀會程序。

立法院臨時會19日召開院會，正式三讀通過「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，在原列的2300億11萬3000元預算中，合計通過減列1億6965萬元，改列為2298億3046萬3000元，全數以舉借債務支應。

▲前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案三讀敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



有關國家通訊傳播委員會（NCC）編列155億元，補助電信業者5G網路建設，國民黨團認為「拿公帑補助業者建置費顯不合理」提案全數減列，國民黨立委賴士葆亦提案減列50％、時代力量立委王婉諭提案刪除20％、台灣民眾黨立委高虹安提案凍結5000萬、台灣民眾黨團則主張刪減50%。

對此，經過院會投票表決，賴士葆提案以37票贊成、58票反對、4票棄權；國民黨團提案以37票贊成、58票反對、4票棄權；時代力量立委王婉諭提案以3票贊成、58票反對、37票棄權；台灣民眾黨立委高虹安提案以9票贊成、58票反對、36票棄權；台灣民眾黨立委張其祿提案以5票贊成、58票反對、40票棄權，全數遭到民進黨團以人數優勢否決。

▲國民黨質疑NCC編列155億元，補助電信業者5G網路建設，因此提案全數減列。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院於去年8月31日函請立法院審議歲出規模為新台幣2300億餘元的「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（民國110年度至111年度）」，經立法院第10屆第2會期第3次會議報告後決定，交付財政委員會會同有關委員會審查。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會，於去年12月28日召開聯席會議，初審通過歲出規模為2300億元的前瞻計畫第3期特別預算案，經朝野立委討論，提案件數共436案，合計通過減列5550萬元，改列為2299億4461萬餘元。

《前瞻基礎建設特別條例》明訂，前瞻計畫以4年為期程，預算上限為新台幣4200億元，期滿後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議。

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