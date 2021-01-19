快訊／侯友宜強烈建議「清空部桃」　新北醫院已準備好隨時支援

記者羅婉庭／新北報導

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，衛福部成立前進指揮所指揮調度，19日宣布新增4例確診。對此，新北市政府下午5點30分臨時召開疫情應變會議，侯友宜強烈建議中央部桃清空，包括門診、急診室。他強調，新北市醫院已經做好準備，會全力、隨時支援。

衛生福利部桃園醫院群聚案持續擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。指揮中心下午指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

侯友宜在19日傍晚的疫情應變會議中表示，今天中央宣布本土增加6例，且在公共場所、餐廳都有確診者進出，造成社區感染疑慮，大家要全力防備，指揮中心要提高層級，將恢復一週開會兩次，彈性調整防疫措施。

侯友宜指出，新北衛生局下午已召集所有責任醫院，隨時支援桃園醫院的清空，並肩作戰，因應新的疫情，新北市強烈建議中央清空部立醫院，包括門診、急診室，新北市願意支援、協調與配合，減少醫護的壓力，作戰不是單一由桃園或北部面對，新北市會積極面對。

侯友宜強調，新北市已經做好萬全準備，除了前段時間較開始查核、演練分艙分流、防疫裝備檢視，新北市隨時支援，全國上下一條心，中央下午公布的新指引，與新北市上個月個的規定相近，包括尾牙、活動停辦等，料敵從寬、禦敵從嚴，今天中央也公布一樣的指引，各局處會重新檢查、落實。

目前，新北包括集中檢疫所以及防疫旅館在內的防疫處所，一共有1564間，截至今天下午五點為止，扣除了已入住，已接受預約，以及清潔中的房間之後，目前共有334間房，可以隨時入住。

對於春節期間的回國人潮，新北市政府觀旅局也指出，預計明起進入高峰期，從新北防疫旅館緊急申請平台觀察，從上週四晚間六點開放申請以來，平均每天大約有35間的申請數，如果沒有突發狀況，將可滿足包括新北市民以及外島民眾的需要。

觀旅局也指出，由於最近本土確診病例的增加，仍然會持續擴充「防疫處所」的收容能量，除了防疫旅館外，包括鎖定大型集合住宅或是已經停業的旅館，會以「集中檢疫所」的方式，提供國內民眾，居家檢疫的緊急需求。





▲新北防疫應變會議。（圖／記者莊喬迪攝）