快訊／部桃院內群聚　新北市府宣布燈會停辦　

記者羅婉庭／新北報導

由於部立桃園醫院群聚感染疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心19日宣布新增4例新冠肺炎確診案例，各大節慶活動是否照常舉辦，也成為外界關注焦點。新北市政府下午5點30分臨時召開疫情應變會議，宣布今年新北三重水岸公園燈會因難以實施單一出入口、實名制，因此決定停辦。

新北燈會即將邁入第4屆，連兩年累積吸引300萬人次入園參觀，廣受各界好評和支持。因疫情關係，新北市政府經過每日滾動式檢討後，今天確定停辦。

新北市長侯友宜表示，桃園發生院內群聚感染，新北市自疫情開始每天做滾動式調整步伐，各單位隨著中央疫情指揮中心指示做檢討。今天本土增加四例，在公共場所、餐廳都有確診者進出，造成社區感染疑慮，大家要全力防備，指揮中心要提高層級，將會附一週開會兩次，彈性調整防疫措施。

侯友宜表示，下午衛生局召集所有責任醫院，隨時支援桃園醫院的清空，並肩作戰。因應新的疫情，新北市強烈建議中央清空桃園醫院，包括門診、急診室，新北市願意支援、協調與配合，減少醫護的壓力，作戰不是單一由桃園或北部面對，新北市會積極面對。

侯友宜強調，新北市已經做好萬全準備，除了前段時間較開始查核、演練分艙分流、防疫裝備檢視，新北市隨時支援，全國上下一條心。中央下午公布的新指引，與新北市上個月個的規定相近，包括尾牙、活動停辦等，料敵從寬、禦敵從嚴，今天中央也公布一樣的指引，各局處會重新檢查、落實。

指揮中心下午表示，為了防範 COVID-19社區感染風險辦理集會活動前務必嚴格執行風險評估並完善防疫配套，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

為防範COVID-19社區感染風險，指揮中心再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之「COVID-19（新冠肺炎）因應指引：公眾集會」妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心强烈建議取消或延後舉辦。





▲燈節。（示意圖／記者張一中攝）