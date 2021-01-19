快訊／新北市宣布：醫院今起探病每床1人、限制1小時





▲部立桃園醫院院內群聚擴大，引起高度關注。（圖／記者林振民攝）

記者羅婉庭／新北報導

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大中，衛福部更成立前進指揮所指揮調度，19日宣布新增4例確診。對此，新北市政府宣布，醫院明起規定一名病患單日限制一人探病，並在一小時內結束，病房內僅能一人陪病，一律採實名制，探病時間由醫院依市府指示公吿，探病、陪病者若有發燒症狀禁止入院。

新北市政府下午5點30分臨時召開疫情應變會議，侯友宜表示，今天本土增加四例，在公共場所、餐廳都有確診者進出，造成社區感染疑慮，大家要全力防備，指揮中心要提高層級，將會附一週開會兩次，彈性調整防疫措施。

侯友宜表示，下午衛生局召集所有責任醫院，隨時支援桃園醫院的清空，並肩作戰。因應新的疫情，新北市強烈建議中央清空部立桃園醫院，包括門診、急診室，新北市願意支援、協調與配合，減少醫護的壓力，作戰不是單一由桃園或北部面對，新北市會積極面對。

至於台北市的部分，聯醫19日也表示，自20日起進行全院門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院請持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知TOCC。

關於各院區一般病房及加護病房探病時間，聯醫表示，一般病房探病時間為中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區上午11時至11時30分；松德院區晚間19:00至20:00。加護病房探病時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區為上午11時至11時30分，松德院區為晚間19時至20時。

在會客與探病部分，聯醫也規定，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，建議家屬多改以通訊軟體如：LINE視訊等以滿足探病需求，呼籲民眾共同配合，以達到保護市民安全之要求。