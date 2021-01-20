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部桃爆群聚！醫護「被當確診者」有症狀就關　她淚喊：能撐多久？

▲▼衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院爆發擴大感染，8天內已經累積9例確診案例，許多市民都對疫情感到相當擔憂。一名護理師發文透露心聲，「我們還撐得住嗎？」她先不談確診同事的心情，他們這些員工每天都被主管當成確診者看待，一有症狀就會被關進病房，內心累積了很大的壓力；不過即便如此，她還是不得不去醫院，因為「我不去，誰來顧病人？」

這名女網友在「Dcard」上發文表示，衛福部立桃園醫院的確診案例一個接著一個爆發，她先不論確診同事的心情有多糟，同樣在醫院工作的同事們每天都要抱著上戰場的心情上班，更慘的是，上級主管還會把他們當確診者看待，要求見面不得打招呼、不能交談，若有症狀就要立刻回院篩檢，並關進病房。

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原PO表示，很多家裡有孩子的同事都得將小朋友送走，返家前也必須先把自己清理得很乾淨，內心壓力真的非常大。他們這些醫護人員每天都在看誰是下一個確診者，以及誰要被居家隔離，隨著人力吃緊，當科醫師被抓走、由別科醫師代理，讓她不得不擔心「我們還撐得住嗎？」

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，院內人員檢疫、消毒、量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO相當擔心自己和同事們是否能夠撐得下去。（圖／記者林敬旻攝）

原PO此時話鋒一轉，提到院內狀況雖然相當危險，她仍得去上班，因為「我不去，誰來顧病人？」只是即便大家都很努力了，但真的沒人知道還可以撐多久，以及是否可以撐得下去。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「加油！真的辛苦了，台灣有你們真的很好」、「醫護人員都辛苦了，加油」、「是整個台灣該一起加油，不分醫護才對」、「加油！站在第一線的醫護人員一定很辛苦，謝謝台灣有你們、有你們真好」、「大家都加油！防疫工作大家都要努力確實做到，相信我們會撐過去的、台灣會撐過去的」、「同為護理人員的我，希望大家一切平安」。

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