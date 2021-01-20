北榮萬人血清研究「未取得受試者同意」遭檢舉　今下午重啟調查

▲醫院抽血示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總去年底發布萬人血清調查，在1萬4765件剩餘血液檢體中，找到11人陽性抗體，推整體血清抗體陽性率萬分之五。不過，該研究日前遭民眾檢舉違反《人體試驗研究法》，衛福部要求北榮啟動專案調查，希望在2至3週內提供相關資料與回應。台北榮總證實，人體試驗審查委員（IRB）今（20）日下午有開會，內容不便說明。

台北榮總萬人血清調查是由病理檢驗部研究團隊施作，分別於5月與7月，針對一週內門急診民眾的血液剩餘檢體進行分析，當時衛福部次長石崇良曾表示，台北榮總研究循正常人體研究規定，提計畫經過倫理審查委員會通過，但仍遭台灣受試者保護協會理事長林綠紅投書媒體質疑，「倫理委員會到底通過了什麼？」、「使用病患的檢體做研究為何得免除同意？」

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林綠紅今日受訪時表示，病患到門診抽血，剩餘檢體應該要丟棄，而非作為研究使用。北榮血清調查使用的是剩餘檢體，已超出原本使用範圍，理應經過受試者同意。不過，公開的會議記錄卻顯示，該研究沒有傷害人體，所以不需取得知情同意，反觀同一份會議紀錄中的癌症研究使用剩餘檢體，卻有取得受試者同意相比，根本雙重標準。

▲台北榮總外觀資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

「知情同意不應該因疾病有所不同！」林綠紅表示，在《人體試驗研究法》立法後，已明文規定使用剩餘檢體無論來源為何，都須經過當事人同意，否則會造成民眾不安。且一般民眾若覺得有助疫情防治，難保不會同意，「不能不告而取」。

林綠紅提到，衛福部是在去年12月28日接獲民眾檢舉，之後發函要求台北榮總自主調查，院方今日將召開審查倫理委員會（IRB），屆時會再將會議結果回報衛福部。台北榮總也證實此事，表示配合主管機關調查，內容則不便公布。

醫事司司長劉越萍下午受訪時表示，的確有接到2位民眾投訴，要求啟動專案調查，目的是希望把一些遊戲規則說明白，才不會誤觸。至於行政調查目的，是先請對方提供資料，因應發文做釐清與回應，要求醫院在2至3週內給予回覆。