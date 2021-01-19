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桃園→台東開8hrs送檢疫客返家　防疫司機憶突然環島：一天後才到家

▲▼桃機防疫車隊守住國門。（圖／梁順富提供）

▲桃機防疫車隊司機梁順富為了載檢疫旅客返家，最遠花了8小時從桃園開到台東。（圖／梁順富提供）

記者賴文萱／台北報導

去年1月21日台灣出現新冠肺炎第一例病例，引發社會恐慌，桃園機場防疫計程車司機處在疫情最前線，雖然同樣也害怕，不過依然堅守崗位持續守護國門。從一開始僅有82輛，一直到現在有超過500輛防疫小黃加入，才能讓14萬人次入境旅客能安心返家或前往檢疫場所，大大減少了疫情向外傳播的機會。

擔任桃園機場防疫車隊的計程車司機梁順富說，他在桃園機場排班已經5年，從防疫車隊成立前到現在，他會選擇繼續開防疫計程車，除了有要養家糊口的現實面外，另一方面也是因為能幸運抽中在桃機國門排班，碰到疫情來臨就覺得更有使命感，希望自己也能為國家做點事，就決定接受挑戰。

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▲▼桃機防疫車隊守住國門。（圖／梁順富提供）

▲桃機防疫車隊守住國門，梁順富登上桃機2021年月曆。（圖／梁順富提供）

「檢疫旅客是從哪裡回來、要去哪裡、身上有沒有病毒這些都是未知數」，司機或長或短必須跟客人同處在車上，難免有些擔心。梁順富說，他曾經載過一名客人，上車後就說他要去的地方有點遠喔，是台東。他一開始聽成台中，心想還好阿，沒想到客人再說「是花蓮旁邊的台東，太麻里隔壁」，接著突如其來的漫長旅程就瞬間開始了。

▲▼桃機防疫車隊守住國門。（圖／梁順富提供）

▲從桃園載檢疫旅客回台東，車資高達1萬5090元。（圖／梁順富提供）

梁順富說，他當天12點多從家裡出發準備上班，接著下午3點就收到派車通知，下午4點載到這名從英國返台的30多歲眼鏡男子上車，就開始從西部南下再經過南迴狂開8小時才終於抵達台東，一路上完全不敢多做停留休息，甚至也沒上廁所、吃東西。「這天送旅客返家時候已經是凌晨0點05分，跳表紀錄顯示1萬5090元」，這些數字他一輩子難忘。

不過，這還不是最辛苦的，返程時候雖然旅客已經下車，但該做的消毒作業一樣不能免。梁順富說，他先花了30分鐘把全車消毒乾淨才敢繼續開，快凌晨5點開到花蓮市區後實在太累，就找了間7-11的停車場喝碗熱湯、睡了2小時再繼續上路，真正回到家時已經是中午快12點。回想起這趟突然的24小時環台一周之旅，梁順富笑說，回到家就整個攤在沙發上，發呆好久後才去好好睡一覺補眠。

▲▼桃機防疫車隊守住國門。（圖／梁順富提供）

▲因為有榮耀感、使命感在，才讓梁順富能繼續堅持擔任防疫司機下去。（圖／梁順富提供）

身為防疫車隊司機，擔不擔心染疫問題？梁順富說，他家裡也有老婆、有小孩，當然會很擔心，所以消毒清潔也一定要比別人更確實，每趟載完客人，回家後一定先到後陽台把衣服全換掉，再速速去洗澡盥洗，才敢跟家人接觸。

不過，梁順富表示，會加入防疫車隊，就已經先做好心理建設跟調整，一連串持續配合政府政策到現在，也已經很熟悉了不會特別擔心，也因為身上有種榮耀感跟使命感才讓他能堅持到現在。

▲桃園機場4日成立防疫車隊，車隊司機頻頻以酒精擦拭車內座椅等處。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場成立防疫車隊後，車隊司機頻頻以酒精擦拭車內座椅等處。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易回憶，一開始傳出有疫情的時候，每位司機都充滿恐懼的心情，甚至有些司機不敢繼續載客，但他們處在機場第一線，身兼防疫任務，所以就開始規劃如何自主防疫，確保乘客、也確保司機自身的安全。

「當時大家只關注醫院跟航空公司空服員這些第一線人員，沒人想到司機」，黃良易說，當時司機們能做的第一件事就是去賣場先搶口罩、酒精，趕快先把防疫物資囤積起來，好在動作快，第二天包含口罩、酒精都沒了再也找不到，在防疫車隊正式成立前的一個月，完全是靠每個人死撐活撐努力撐過來的。

▲▼桃園機場,桃機,防疫車隊,計程車。（圖／桃機提供）

▲疫情何時結束仍是未知數，防疫車隊司機們只能一直堅守崗位、守護國門。（圖／桃機提供）

一開始只有82名司機加入防疫計程車，到目前總共有546名加入，載了超過10幾萬乘客，但沒有任何一位司機變成被感染的對象。黃良易表示，主要就是把衛教、消毒防疫措施做好，除了讓大家安心，自己載客也能降低被傳染的機會。

疫情持續至今就將滿一年，但防疫車隊司機們即便收入銳減，依然不敢鬆懈，堅守崗位，面對不知何時才能結束的疫情，他們只能持續進行檢疫旅客點對點的接送，盡力減少疫情向外傳播的機會。

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