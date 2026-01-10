　
地方 地方焦點

慈濟基隆區歲末祝福感恩會　邱佩琳祈願：凝聚善念迎新年

▲慈濟基隆區歲末祝福感恩會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳以慈濟人身分出席歲末祝福，分享「感恩尊重愛」為市政注入安定力量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

慈濟基金會基隆區歲末祝福感恩會今（10日）於基隆慈濟靜思堂溫馨舉行。副市長邱佩琳以慈濟人身分出席，感恩慈濟人文精神在公職服務中帶來的安定力量，並讚揚基金會對社會的無私奉獻，特別是甫啟用的「慈濟光隆日照中心」。靜思精舍法師帶領大眾回顧全球善行，領受福慧紅包，祈願眾人將善念化為行動，為新年注入祥和與希望。

邱佩琳表示，自己同樣身為慈濟人，長年將慈濟人文精神「感恩、尊重、愛」落實於日常生活與公共服務中。進入基隆市政府服務後，常需面對不同的挑戰，每當感到疲憊時，慈濟的人文精神就如同一股甘露，讓內心重新安定下來，也提醒自己以更柔軟而堅定的心，持續為市民服務。

▲慈濟基隆區歲末祝福感恩會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳也指出，回顧過去一年，臺灣各地天災與意外事故頻仍，社會人心難免浮動不安，但慈濟人總是在大眾最需要的地方默默付出、承擔責任，令人由衷敬佩。今年1月8日基隆市首座由校園空間轉型而成的日間照顧機構「慈濟光隆日照中心」正式啟用，該中心由慈濟基金會設立，為在地長者提供多元且完善的日間照顧服務，協助長輩在地安老。日照中心透過專業活動設計，維持長者身心功能、促進人際互動、提升生活品質，同時也提供家屬照顧指導與諮詢，實質減輕家庭照顧壓力，慈濟的用心與付出，讓社會各界深受感動。

活動中，靜思精舍德宇法師及德玵法師轉達證嚴法師及全球慈濟人的祝福，並透過《大藏經》回顧2025年全球所發生的重要事件。法師表示，雖然世界各地災難頻仍，但也在其中看見人性光輝與希望的力量。去年9月下旬前往花蓮光復協助清掃時，除慈濟志工外，還有許多自發性攜帶清潔工具前來協助的民眾；當列車抵達光復站時，全車乘客一同下車投入清掃行列，展現人與人之間互助互愛的溫暖與美善。法師也鼓勵在場會眾，每日發一善願，讓善念累積，為社會帶來更多祥和力量。

▲慈濟基隆區歲末祝福感恩會。（圖／記者郭世賢翻攝）

現場會眾亦領取上人致贈的「福慧紅包」，這份承載善念與祝福的紅包，自1990年（民國79年）起，將靜思語版稅轉化為不同年份的福慧紅包，象徵上人與慈濟人長年不變的願行。邱副市長也提醒大家，這是一份會「發酵」的紅包，期盼大家將善念延續，讓愛與祝福成為世代相傳的珍貴傳家寶。

最後，邱佩琳代表市長謝國樑，祝福本次歲末祝福感恩會圓滿順利，並勉勵大家在新的一年共同發好願、行好願，願行圓滿，為社會注入更多溫暖與希望。

▲慈濟基隆區歲末祝福感恩會。（圖／記者郭世賢翻攝）

