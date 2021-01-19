女友揪他去部桃約會！嗨喊「沒看過染疫醫院」　他拒絕遭分手威脅

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布，部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，沒想到竟然有人把部桃當作景點在逛，一名男網友表示，每週都會帶女友出去玩，結果女友竟然說想去部桃，因為「沒看過染疫的醫院是什麼風景」，原PO拒絕後女友開始大吵大鬧盧小小，甚至還提出分手，讓他相當苦惱。

該名男網友在臉書「靠北景點」發文，每週一都會和女友討論約會地點，結果女友竟然提出「想去看染疫醫院」，一直盧說很好奇想去看看，他傻眼拒絕，正常人都會選離疫情遠的地方，「沒看這幾天的新聞嗎？妳還真把部桃當成景點了嗎？妳用這種看熱鬧的心態說想看一下，真的是很87（白癡諧音）！」

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▲女友想去部桃約會。（圖／翻攝自Facebook／靠北景點2.0）

遭到拒絕後女友大哭大鬧，還跑出家門，並傳訊息說「我們分手吧」。原PO也補充，「我女友人真的不壞，但就是小孩子氣很嚴重，其實我也知道她只是說說氣話，不過也擔心真的因此而分手，「我應該把身段放低嗎？還是帶她到附近看一下滿足好奇心就好？」

醫護人員用生命守護台灣，卻有人將醫院當作景點來看，許多網友都目瞪口呆，「幫她買武漢的早班飛機」、「你可以帶他掛部桃的精神科，一舉兩得」、「孩子氣不代表可以不懂事」、「拜託別放生出來殘害人間」，但也有人質疑這是一篇創作文，不管真相如何，把防疫都做玩笑看待搏關注，是非常惡劣的事情。

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

還有醫護家屬憤怒留言，「什麼心態啊？我父母都在醫院工作，當年SARS的時候我媽就是前線人員，我當時很小每天都擔心我媽回不來；他知道醫護和醫院工作很辛苦嗎?把這種嚴重的疫情講得像去景點看風景一樣，什麼孩子氣，根本是死白目幼稚」。