影／案868「採檢4次」才確診！　陳時中曝關鍵原因

記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增4例新冠肺炎本土病例，其中案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾在1/12、15、17接受採檢，結果均為陰性，之後因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀至醫院再次採檢，於今日確診，而指揮官陳時中也說明為何案868會出現此狀況。

▲0119中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）



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至於為何案868會採檢這麼多次都陰性，陳時中表示，案868第一次在醫院內部採檢，後續又有安排好的二採，採檢有時間上的因素，病毒量夠不夠足以被檢驗出來也是影響因素，因此會有多次採檢，案868前面可能病毒量還沒到，這次病毒量夠了就被驗出來。

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