部桃外籍看護染疫「感染源尚不明」有症狀回醫院採檢遭確診

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內再增4例本土病例，其中有1名外籍看護染疫，因為發生症狀回來採檢確診，調查她和染疫醫師案838、856皆有接觸，但感染來源尚未確定，持續疫調當中。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)；目前整起醫院感染事件累計9人確診，包含2名醫師、3名護理師、2名護理師家人以及1名外籍看護。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨(18)日進行採檢，並於今日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，刻正疫調中。

指揮官陳時中表示，該名看護沒有照顧新冠個案，但曾經染疫醫師案838、856皆有接觸，感染來源、活動等還在調查當中。指揮中心發言人莊人祥則說明，該案初步瞭解為有症狀所以回來採檢確診。