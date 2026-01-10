　
生活 生活焦點

吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

人氣Buffet「島語桃園台茂店」去年底才開幕，沒想到短短幾天便傳出食安危機，有網友在食用甜點時發現碎玻璃。此事在網上掀起熱議，業者今日回應，當下已致歉並清查其餘甜點，確認為單獨狀況，即日起全台門市的奶酪玻璃杯也更換為非玻璃材質，以杜絕任何安全疑慮。

在 Threads 查看


有網友9日在Threads發文寫下：「開心訂到島語下午茶，結果甜點吃到玻璃。」附上的照片可以看到有一塊小小碎玻璃。網友說，現場經理有即時處理，整批甜點收回也給了8折，「理性可以理解，但心理陰影還在，要喝酒壓壓驚。」

貼文曝光後有不少人留言「這個超級危險，如果真的吃進去不得了」、「感覺是在廚房備餐時有人打破玻璃，玻璃碎片飛進餐點」。另外，也有人認為，8折不合理，應該免單才對。原PO則回覆：「當下只覺得人沒事就好，而且已經在用餐最後10分鐘才發生，所以現場也沒有不滿，是驚嚇的情緒比較多。希望桃園島語能好好重視食安問題，若不慎小孩吃到怎麼辦，想到就覺得可怕。」

對此，業者今日回應，這組客人用餐時段為下午茶，「吃到甜點奶酪的時候，發現裡面有碎玻璃，當下立刻跟服務人員反映，我們也立刻上前更換，並且確認客人是否有受傷。同時，餐檯也全面清查其餘甜點是否有發生同樣問題。」

業者表示，事後確認為單獨狀況，客人也並未吃入口，「我們第一時間立刻致歉，同時也予以餐費折扣做為彌補。」今起全門市也把奶酪玻璃杯更換為更安全材質。

01/11 全台詐欺最新數據

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

彰化全芳味食品公司蔡姓老闆2022年間，向高雄一家食品公司購買2萬3160片豬排，但因銷售情況不佳，他不甘白白虧損，竟指示員工竄改有效期限，再透過門市及LINE團購群組，賣給不知情的消費者與連鎖賣場。檢調獲報展開調查，發現過期2年、超過萬片豬排已流入市面被民眾吃下肚，法院審理後，依食安法判處蔡姓老闆1年6月徒刑，公司也辦判處罰金100萬元。

高雄鼎泰豐被指出包！炒菠菜「送蝸牛」...還有一坨土

高雄鼎泰豐被指出包！炒菠菜「送蝸牛」...還有一坨土

米其林必比登名店「沒主動開發票」

米其林必比登名店「沒主動開發票」

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

一家4口陳屍地下室　禍首竟是馬鈴薯

一家4口陳屍地下室　禍首竟是馬鈴薯

島語玻璃食安

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

