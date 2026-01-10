吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

人氣Buffet「島語桃園台茂店」去年底才開幕，沒想到短短幾天便傳出食安危機，有網友在食用甜點時發現碎玻璃。此事在網上掀起熱議，業者今日回應，當下已致歉並清查其餘甜點，確認為單獨狀況，即日起全台門市的奶酪玻璃杯也更換為非玻璃材質，以杜絕任何安全疑慮。



有網友9日在Threads發文寫下：「開心訂到島語下午茶，結果甜點吃到玻璃。」附上的照片可以看到有一塊小小碎玻璃。網友說，現場經理有即時處理，整批甜點收回也給了8折，「理性可以理解，但心理陰影還在，要喝酒壓壓驚。」

貼文曝光後有不少人留言「這個超級危險，如果真的吃進去不得了」、「感覺是在廚房備餐時有人打破玻璃，玻璃碎片飛進餐點」。另外，也有人認為，8折不合理，應該免單才對。原PO則回覆：「當下只覺得人沒事就好，而且已經在用餐最後10分鐘才發生，所以現場也沒有不滿，是驚嚇的情緒比較多。希望桃園島語能好好重視食安問題，若不慎小孩吃到怎麼辦，想到就覺得可怕。」

對此，業者今日回應，這組客人用餐時段為下午茶，「吃到甜點奶酪的時候，發現裡面有碎玻璃，當下立刻跟服務人員反映，我們也立刻上前更換，並且確認客人是否有受傷。同時，餐檯也全面清查其餘甜點是否有發生同樣問題。」

業者表示，事後確認為單獨狀況，客人也並未吃入口，「我們第一時間立刻致歉，同時也予以餐費折扣做為彌補。」今起全門市也把奶酪玻璃杯更換為更安全材質。