去年非法旅宿開罰1.2億元「未減反增」　台北日租套房罰最多

▲去年國內非法列管旅館有1,058家、非法列管民宿566家。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者周湘芸／台北報導

旅遊熱度未減，多元旅宿遍地開花，根據觀光署統計，去年國內非法列管旅館有1,058家、非法列管民宿566家，整體較前年同期增加，各縣市總計開罰1261次、1億2,012.9萬元，其中又以台北市日租套房開罰256次、2,035萬元最多。

觀光署統計，去年合法旅館共有3,281家，非法列管旅館1,058家（旅館325家、日租套房733家），其中，非法以台北市268家最多，且全數為日租套房，台中市也有201家、宜蘭縣158家、高雄市124家及台南市117家。各縣市共稽查5,456次，總計開罰889次、9,662.9萬元。

根據觀光署資料，台北市開罰256次、2,035萬元最多，其次為台中市開罰163次、1,978萬元，台南市也開罰139次、1,898.4萬元。

觀光署表示，去年合法旅館較前年同期減少27家，變動不大（0.82%），應為個別業者經營考量而進退場的結果。未合法列管家數較前年同期增加31家，主要是都會區的日租套房增減所致，其中台北市減少7家最多。

在民宿方面，觀光署統計，去年合法民宿有1萬2,551家，未合法列管有566家，其中以屏東縣133家最多，南投縣也有119家、宜蘭縣71家、台東縣68家。各縣市共稽查1萬0,798次，總計開罰372次、2,350萬元，其中以宜蘭縣開罰77次、651萬元最多，台東縣開罰58次、200萬元，屏東縣也開罰43次、166萬元。

觀光署指出，去年合法民宿較前年同期增加407家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。未合法民宿較前年同期減少21家，主因地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少16家最多。