處女座人際關係活絡！12星座運勢出爐　天蠍小心說話

▲天蠍座本週要注意說話。（示意圖／CFP）



辰宇力 ☆ 2026.1.11 - 2026.1.18 星象預測與12星座運勢

近期為下一階段重整秩序的過渡期，焦點容易集中於效率、管理、責任與成本，對於空泛口號或過度情緒化的表現容忍度下降。社會輿論更傾向要求務實且可執行之方案，而非理念宣示。集體情緒偏向嚴肅、落地，這也可能導致部分族群感到壓力、被限制或失去彈性。娛樂活動明顯降溫。也有許多人開始冷處理、觀望與重新評估人際互動關係。

展望未來７日，#金牛 拓展視野。#處女 人際關係活絡。#白羊 調整步伐。#水瓶 保留自我空間。#摩羯 責任與成果並行。#射手 風險管控。#雙魚 需要獨處。#獅子 避免過度逞強。#天秤 注意情緒穩定。#天蠍 小心說話。#雙子 容易想太多。#巨蟹 留意腸胃健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴 : 順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲 : ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰 : 有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨 : 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨 : 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries (3/21 ~ 4/20)

本週重點在「調整步伐與重新定位」。容易被期待推上檯面，但其實需要更多緩衝與思考時間。可能面臨制度、流程或上級的要求。少用情緒反應，多用事實說話。留意肩頸與睡眠品質。

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

1/11 (SUN): 陰 Cloudy

1/12 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/13 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/14 (WED): 晴 Sunny

1/15 (THU): 晴 Sunny

1/16 (FRI): 晴 Sunny

1/17 (SAT): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/18 (SUN): 暴雨 Rainy

金牛座 Taurus (4/21 ~ 5/20)

本週適合拓展視野與規劃長期方向。有學習、進修、跨部門溝通的機會，但需注意資訊落差與誤會。坦白討論比冷處理更好。財務方面不適合衝動投資。

本週開運色 : 暗紅、褐紅

1/11 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/12 (MON): 陰 Cloudy

1/13 (TUE): 陰 Cloudy

1/14 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/15 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/16 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/17 (SAT): 晴 Sunny

1/18 (SUN): 晴 Sunny

雙子座 Gemini (5/21 ~ 6/21)

面對金錢分配、權責界線或情緒依附的問題。合約條款與責任歸屬務必釐清。容易想太多，但也適合做內在整理。佔有與信任議題浮現。

本週開運色 : 天藍、紫

1/11 (SUN): 晴 Sunny

1/12 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/13 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/14 (WED): 陰 Cloudy

1/15 (THU): 陰 Cloudy

1/16 (FRI): 陰 Cloudy

1/17 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/18 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer (6/22 ~ 7/22)

關係互動可能出現協調、談判或分工調整的狀況，退一步傾聽能換來更長遠的穩定。容易因期待不同而產生落差，避免情緒勒索或過度退讓。健康方面留意腸胃與壓力型疲勞。

本週開運色 : 藍、藍綠

1/11 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/12 (MON): 晴 Sunny

1/13 (TUE): 晴 Sunny

1/14 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/15 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/16 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/17 (SAT): 陰 Cloudy

1/18 (SUN): 暴雨 Rainy

獅子座 Leo (7/23 ~ 8/22)

生活節奏加快，瑣事增多，需面對效率、制度或日常流程的優化。容易感到勞累，請避免過度逞強。人際關係偏向務實互動。健康重點在作息與飲食調整。

本週開運色 : 暖黃、橙紅

1/11 (SUN): 晴 Sunny

1/12 (MON): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/13 (TUE): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/14 (WED): 晴 Sunny

1/15 (THU): 晴 Sunny

1/16 (FRI): 晴 Sunny

1/17 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/18 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy

處女座 Virgo (8/23 ~ 9/22)

本週適合創造與自我表達，適合提出新想法，但需顧及現實條件，避免理想過高。人際關係活絡，可掌握各種互動機會，營造輕鬆相處的感覺。注意避免過度挑剔自己或他人。

本週開運色 : 藍、綠

1/11 (SUN): 晴 Sunny

1/12 (MON): 晴 Sunny

1/13 (TUE): 晴 Sunny

1/14 (WED): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/15 (THU): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/16 (FRI): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/17 (SAT): 晴 Sunny

1/18 (SUN): 晴 Sunny

天秤座 Libra (9/23~10/23)

工作與生活的平衡為本週重點。保持專業界線很重要，不宜情緒化。容易被過往經驗影響判斷。適合整理空間，也有助於穩定情緒。

本週開運色 : 暗紅、褐紅

1/11 (SUN): 陰 Cloudy

1/12 (MON): 晴 Sunny

1/13 (TUE): 晴 Sunny

1/14 (WED): 晴 Sunny

1/15 (THU): 晴 Sunny

1/16 (FRI): 晴 Sunny

1/17 (SAT): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/18 (SUN): 暴雨 Rainy

天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)

本週有大量的溝通與資訊流動，可能需要處理文件、簡報、會議或重要對話，要多點圓滑，避免過於直接。人際方面，坦誠交流能拉近距離，但翻舊帳只會製造裂痕。注意交通與3C過勞。

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

1/11 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/12 (MON): 陰 Cloudy

1/13 (TUE): 陰 Cloudy

1/14 (WED): 晴 Sunny

1/15 (THU): 晴 Sunny

1/16 (FRI): 晴 Sunny

1/17 (SAT): 晴 Sunny

1/18 (SUN): 晴 Sunny

射手座 Sagittarius (11/23~12/21)

本週關注重心在價值感與CP值。適合務實討論薪資、資源或財物分配問題。財務投資避免高風險操作。人際互動也會重新評估付出是否與回報對等。

本週開運色 : 黃、藍

1/11 (SUN): 晴 Sunny

1/12 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/13 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/14 (WED): 陰 Cloudy

1/15 (THU): 陰 Cloudy

1/16 (FRI): 陰 Cloudy

1/17 (SAT): 晴 Sunny

1/18 (SUN): 晴 Sunny

摩羯座 Capricorn (12/22 ~ 1/19)

責任加重，但也有提升掌控感的機會。這是一段「重新定義自己」的關鍵期，適度表達感受有助於人際關係平衡。健康注意骨骼、關節與疲勞累積。

本週開運色 : 暖黃、橙紅

1/11 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/12 (MON): 晴 Sunny

1/13 (TUE): 晴 Sunny

1/14 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/15 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/16 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/17 (SAT): 陰 Cloudy

1/18 (SUN): 暴雨 Rainy

水瓶座 Aquarius (1/20 ~ 2/18)

近期適合低調觀察與休整，為下一階段做準備。不宜強出頭，低調整理會更有效率。人際方面需要空間，多留時間給自己，有助於釐清方向。

本週開運色 : 藍、藍綠

1/11 (SUN): 晴 Sunny

1/12 (MON): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/13 (TUE): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/14 (WED): 晴 Sunny

1/15 (THU): 晴 Sunny

1/16 (FRI): 晴 Sunny

1/17 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/18 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy

雙魚座 Pisces (2/19 ~ 3/20)

在朋友、社群或團隊中扮演重要角色，人際與團體互動成為焦點。但也容易感到責任壓力，需避免過度承擔。注意界線與情緒消耗。

本週開運色 : 紫、淺海綠

1/11 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy

1/12 (MON): 晴 Sunny

1/13 (TUE): 晴 Sunny

1/14 (WED): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/15 (THU): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/16 (FRI): 陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/17 (SAT): 晴 Sunny

1/18 (SUN): 晴 Sunny