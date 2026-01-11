大茗出事了「一中店立即停業」！客喝到蟑螂卵　店員當場捏爆噴汁

▲大茗道歉了。（圖／取自大茗本位製茶堂臉書）



網搜小組／劉維榛報導

台中一名網友喝手搖飲時驚見「紅褐色長方形異物」，疑似蟑螂卵鞘，嚇得吐出來。拿回店家後，店員竟當場「捏爆異物」，液體還差點濺到他。雖然獲退費與補償飲品，但原PO已嚇壞並報1999。網友一致認定「那就是蟑螂蛋」，呼籲檢舉。對此，「大茗」發出聲明致歉，宣布台中一中店停業清消。

一名網友在Threads崩潰表示，昨（10日）手搖飲喝到一半，發現有異物就吐了出來，「外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀」，嚇得他搜尋長得超像「蟑螂卵鞘」，於是拿回去店家確認，沒想到店家處理的方法讓原PO難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

店員竟當場捏爆噴汁 畫面超恐懼



原PO說，店員竟當著他的面捏爆那顆異物，讓他感到十分恐懼，「當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到我！」儘管店家給予退費，而且也重新製作一杯當作補償，但原PO內心已產生陰影，「我實在不敢再喝了！」

最後原PO也不禁質疑，「蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？」並通報1999處理，希望業者能重視檢查食安問題。

底下網友熱議，「100%是蟑螂蛋，應該叫他當場吞下去就不追究，反正是蕎麥啊」、「蟑螂卵鞘上的鋸齒有幾個，就代表裡面有幾隻小蟑螂baby唷」、「這百分之兩萬是蟑螂蛋，我曾經在某客家素食的當歸湯裡吃到，還咬破，覺得口感不對吐出來才發現...這是我的噩夢」、「是蟑螂卵，因為我也喝過兩次」、「就是蟑螂蛋，拜託跟市政府衛生局檢舉，查到爆」。

一中店遭停業 全面進行清潔消毒作業

對此，大茗發出聲明並道歉，「經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符」，同時已立即勒令台中一中店於1月11日起停業，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

大茗聲明全文如下：

針對一中店於1月10日晚上發生之「飲品異物」情事，造成當事人的不適與困擾，大茗總公司在此向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。

經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。本事件發生後，公司已立即啟動以下措施：

一、道歉與聯繫



門市已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理。

二、一中店暫停營業執行全面清潔與消毒



一中店勒令於1月11日起停業調查，全面進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

三、啟動內部人員SOP重新教育



公司已針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，避免類似情形再度發生。

四、配合主管機關查驗



一中店將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。

食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。

感謝所有顧客的督導與指教，我們會更加審慎，全心專注維護每位顧客對大茗的期待與喜愛。