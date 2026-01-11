　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵票冊「強迫認購禁令」破功　郵局員工爆賣不完自己吞

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政發行114年郵票冊，員工爆料仍有強迫認購情況。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政1月5日起發行114年度郵票冊，並於內部公告「嚴禁要求員工先行認購或強迫購買」，未料禁令仍破功，有員工在社群爆料，部分郵局要求配銷，仍有員工被強迫認購，賣不完則要員工自行出錢吸收。台灣郵政產業工會要求源頭解決，不應將銷售數列入各責任中心局績效。

每年1月中華郵政開賣年度郵票冊，卻在部分郵局引發「郵票冊之亂」。由於郵票冊銷售被納入各責任中心局的績效，部分基層員工因此被主管分配銷售額度，為了個人考績，賣不完只能自行掏錢購買，以1500元購入的郵票冊，最後在網路以1100至1200元折價轉售，員工得自行吸收差價損失，也因員工降價轉售，讓郵票冊在集郵市場價格紊亂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政日前在發行郵票冊前夕也發布公文，要求郵票冊業績應以「單位」為原則，不得核配至員工個人；嚴禁要求員工先行認購或強迫購買；不得已不當回饋或折讓方式銷售，郵務等外勤單位以獎勵方式辦理，不核配銷售目標。

未料中華郵政禁令依舊破功，有郵局員工近日在社群爆料，指部分支局經理強力配銷各經辦數本郵票冊，若銷售不完，則要經辦自行出錢吸收，這是違規行為，總公司三令五申，還是有人被迫，屢禁不絕。另還有外勤單位也被強迫認購。

▲▼中華郵政1月5日起發行114年郵票冊。（圖／翻攝i集郵網站）

▲中華郵政1月5日起發行114年郵票冊。（圖／翻攝i集郵網站）

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，總公司雖發公文要求不強迫，但責任中心和支局為了衝高業績，會要求員工去推銷，部分單位甚至要求每人分配一定額度，銷售不出去只好自己買。

廖迺辰指出，總公司將郵票冊列為各責任中心局績效之一，各局主管一定會把這些績效分配下去，在業績壓力下，類似情況每年都會持續發生，應該從源頭解決，總公司取消將郵票冊列入各中心局業績，才能解決問題。

中華郵政公司則表示，中華郵政針對每年郵票冊發行，均函知各局須依規定銷售年度郵票冊，不可強迫員工認購。

中華郵政表示，順應集郵市場需求變動，近年郵票冊發行量逐漸縮減，104年、105年度郵票冊各發行26萬冊，106年度18萬冊，107及108年度因應市場需求調增至20萬冊，109年、110年度發行減少為17萬冊，111年至113年度15萬冊，今年度發行114年度郵票冊再減少為14萬冊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

針對近日網路流傳「買智慧收信箱放置門口，即可直接收取掛號郵件」，交通部今（8 ）日澄清，中華郵政並未銷售智慧箱的廠商簽約，掛號郵件依法必須由收件人本人、家人或代理人親自簽名或蓋章後方可領取，郵務人員不會將掛號郵件投遞至私人設置的智慧收信箱。

78歲嬤誤走車道　潮州警陪她辦完事再送回家

78歲嬤誤走車道　潮州警陪她辦完事再送回家

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

中華郵政電商包裹暴增3成　祭逾4.9萬月薪招22名郵務士

中華郵政電商包裹暴增3成　祭逾4.9萬月薪招22名郵務士

郵局掀裁撤潮「去年關11家、今年收1家」　揭4大整併考量

郵局掀裁撤潮「去年關11家、今年收1家」　揭4大整併考量

關鍵字：

中華郵政郵局郵票冊強迫購買員工台灣郵政產業工會

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面