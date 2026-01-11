郵票冊「強迫認購禁令」破功　郵局員工爆賣不完自己吞

▲中華郵政發行114年郵票冊，員工爆料仍有強迫認購情況。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政1月5日起發行114年度郵票冊，並於內部公告「嚴禁要求員工先行認購或強迫購買」，未料禁令仍破功，有員工在社群爆料，部分郵局要求配銷，仍有員工被強迫認購，賣不完則要員工自行出錢吸收。台灣郵政產業工會要求源頭解決，不應將銷售數列入各責任中心局績效。

每年1月中華郵政開賣年度郵票冊，卻在部分郵局引發「郵票冊之亂」。由於郵票冊銷售被納入各責任中心局的績效，部分基層員工因此被主管分配銷售額度，為了個人考績，賣不完只能自行掏錢購買，以1500元購入的郵票冊，最後在網路以1100至1200元折價轉售，員工得自行吸收差價損失，也因員工降價轉售，讓郵票冊在集郵市場價格紊亂。

中華郵政日前在發行郵票冊前夕也發布公文，要求郵票冊業績應以「單位」為原則，不得核配至員工個人；嚴禁要求員工先行認購或強迫購買；不得已不當回饋或折讓方式銷售，郵務等外勤單位以獎勵方式辦理，不核配銷售目標。

未料中華郵政禁令依舊破功，有郵局員工近日在社群爆料，指部分支局經理強力配銷各經辦數本郵票冊，若銷售不完，則要經辦自行出錢吸收，這是違規行為，總公司三令五申，還是有人被迫，屢禁不絕。另還有外勤單位也被強迫認購。

▲中華郵政1月5日起發行114年郵票冊。（圖／翻攝i集郵網站）

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，總公司雖發公文要求不強迫，但責任中心和支局為了衝高業績，會要求員工去推銷，部分單位甚至要求每人分配一定額度，銷售不出去只好自己買。

廖迺辰指出，總公司將郵票冊列為各責任中心局績效之一，各局主管一定會把這些績效分配下去，在業績壓力下，類似情況每年都會持續發生，應該從源頭解決，總公司取消將郵票冊列入各中心局業績，才能解決問題。

中華郵政公司則表示，中華郵政針對每年郵票冊發行，均函知各局須依規定銷售年度郵票冊，不可強迫員工認購。

中華郵政表示，順應集郵市場需求變動，近年郵票冊發行量逐漸縮減，104年、105年度郵票冊各發行26萬冊，106年度18萬冊，107及108年度因應市場需求調增至20萬冊，109年、110年度發行減少為17萬冊，111年至113年度15萬冊，今年度發行114年度郵票冊再減少為14萬冊。