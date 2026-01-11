快訊／8級強風！　今晨8.3℃急凍

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在嘉義縣竹崎的8.3度。氣象署提醒，今天至周一清晨冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

今晨5時溫度分布圖。



15縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一下午，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天冷氣團南下及影響，西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，高溫方面，北部及宜蘭在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度；今晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，白天後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨。

今雨區預報圖。



周一白天起冷氣團減弱

氣象署預報，周一清晨冷氣團影響，東部及東南部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及恆春半島有零星短暫雨；白天起冷氣團減弱，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，晚間中部以北山區亦有零星短暫雨。

氣象署表示，周二東北季風稍增強，周三東北季風及輻射冷卻影響，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，東北部及周二中部以北山區亦有零星短暫雨。

氣象署指出，周四起東北季風減弱，周四、周五僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周六東北季風再增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨。