社會 社會焦點 保障人權

高雄情侶男死女命危！17歲女驗出不明藥物　留字條內幕曝

▲▼高雄市警察局三民二分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局三民二分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區大昌二路9日晚間驚傳一對年約20多歲的男女被發現倒臥在住處內，男子明顯死亡，女子則仍有生命跡象，緊急送往醫院搶救。警方初步在現場發現疑似不明藥物，而最新進展也曝光，現場留有一張字條，內容顯示兩人疑似想要「在一起」，事件走向更加複雜。

9日晚間9時許，警方與消防接獲報案後趕抵現場。報案者為死者的友人，表示男子已有一段時間未到班上工，因此前往其住處查看，發現兩人倒臥室內，男子已無生命徵象，女子則仍有呼吸與脈搏，隨即通報救護並送醫治療。

警方調查指出，男子年約20多歲，從事臨時工工作；女子僅17歲，先前在飲料店打工但已離職，雙方皆非學生身分。現場除了疑似不明藥物外，也發現一張字條，內容提及兩人想要「在一起」，是否暗示雙方曾有某種情緒或感情狀態，警方尚需進一步釐清。

醫院初步掌握，女子身上檢驗出疑似「不明藥物」反應，目前仍在治療觀察中。男子死因部分，檢方已完成初步相驗，但因現場情況特殊，檢方決定將進行復驗，以更精準釐清死亡原因。

警方強調，現場並無明顯外力介入痕跡，初判可能與藥物或情緒因素相關，但仍需等待相驗與復驗結果才能確定整起事件的真實樣貌。警方也將持續調查兩人近期互動、生活狀況及不明藥物來源，釐清是否涉及其他因素。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

