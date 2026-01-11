「阿北叫不起來」男疑天冷心肌梗塞倒車內　6歲女童機警求救

記者游瓊華／台中報導

台中市一名48歲陳姓男子日前開車前往幼兒園接送女朋友的6歲女童放學，未料返家途中疑似因天氣寒冷引發心肌梗塞，突然身體不適，將車輛停靠路邊後癱倒在駕駛座，一度無法言語。所幸員警即時發現異狀，迅速通報救護人員協助送醫，經治療後已無大礙，也成功確保女童安全，家屬對警方的即時救援深表感謝。

▲6歲女童機警救回男子一命，回到派出所，員警趕緊安撫女童，不僅點心、還播卡通讓女童看。（圖／記者游瓊華翻攝）



事情發生在日前傍晚18時57分左右，台中市警局第五分局四平派出所接獲賴姓女子報案，表示男友陳男約於當日下午５點前往崇德十九路一帶的幼兒園接送女兒放學，但遲遲未返家。隨後，賴女接到6歲女兒拿著陳姓男友的手機撥打的電話，女童在電話中焦急表示「阿北在睡覺，叫不起來」，卻無法清楚說出所在位置。由於女童年紀尚小，加上賴女未記下車牌號碼，擔心發生緊急狀況，立即向警方報案求助。

▲男子疑天冷心肌梗塞倒車內，一旁女童趕緊拿手機打給母親求救。（圖／記者游瓊華翻攝）



巡邏中的巡佐賴俊男與警員陳俊延接獲通報後，立刻以崇德十九路一帶幼兒園為中心，沿線擴大搜尋。2小時後在崇德十九路與環美路口發現一輛自小客車停靠路邊，副駕駛座車門未關、雙黃燈閃爍，情形相當異常。員警上前查看，確認車內正是失聯的陳姓男子與該名6歲女童。

當時陳男癱坐在駕駛座，仍有意識但神情痛苦、無法正常說話，疑似出現心血管相關急症。員警隨即通報119，協助將陳男送往醫院急救，並在現場安撫女童情緒，確保其安全。隨後，賴女趕赴派出所將女童平安接回，對警方迅速反應與暖心協助表達高度感謝。

第五分局分局長劉其賢提醒，近期氣溫偏低，為心血管疾病好發時節，民眾應特別留意自身健康狀況，若出現胸悶、胸痛、呼吸不順或突發不適等症狀，務必立即就醫或撥打119，避免延誤治療時機，確保生命安全。