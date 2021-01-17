5倍門檻高...王浩宇仍遭罷免　基層：民眾宣洩「討厭民進黨」情緒

▲民進黨籍桃園市議員王浩宇。（圖／記者陳家豪攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案16日正落幕，雖然這次的罷免門檻是當選的5倍之多，王浩宇最終仍難逃被中壢市民罷免的命運。一名藍營基層觀察，這次表面上一名議員的罷免案，但背後代表民眾宣洩「討厭民進黨」的情緒，特別是在萊豬爭議持續延燒之際，未來可能引發「割萊委」的骨牌效應。

依照桃園市選委會公布，中壢區有32萬7758人，同意票數達總人數的4分之1（8萬1940票），且高於不同意票，罷免就能成立。根據中選會統計，這次投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7128票，佔7.77%。

藍營基層表示，台灣民主已經相當成熟，人民託付的神聖選票，絕對不是空白授權，各個民意代表本該謙卑面對民意，並且恪遵民主與法治的準則，這場罷免案的結果，勢必讓民意代表和政黨都謹惕在心。

「要遵從民意而非黨意」，藍營基層觀察，王浩宇被民眾成功下架，此時正值民眾反萊豬時刻，罷免案的背後代表民眾宣洩「討厭民進黨」的情緒，罷免的結果，更點燃了民意反撲的火種，未來可能引發「割萊委」的骨牌效應。

國民黨文傳會副主委鄭照新強調，這次的罷免結果，展現出國民黨與公民團體的充份合作，未來國民黨會繼續堅定以民生議題為重，面對後續民眾提出的罷免案，國民黨的態度是「對事不對人」，看是否符合人民的要求。

由於這次的罷免案由公民團體主導，在結果出爐後，國民黨並無太多回應，黨中央僅透過聲明表示，桃園市中壢區民眾展現出堅強的公民意志，踴躍投票跨過了極高的罷免門檻，汰除心中認為不適任的民代，是台灣民主素養的優質展現。

國民黨表示，罷免王浩宇的難度相當高，王浩宇當初以1萬6000多票當選，但罷免門檻卻是8萬多票，是當選票數5倍以上；這次中壢鄉親自主踴躍投票，突破超高罷免門檻，再次向各界展現了台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去。

其他人也看了這些...

► 罷王確定過關！王浩宇成「六都首位」遭罷免市議員

► 王浩宇被罷免成功 網友灌爆臉書狂賀：恭喜回歸中壢市民

► 中壢人站出來！「3關鍵」成功罷免王浩宇 昔第一高票跌落神壇



►振興一下我們的美麗