罷免2種態度！王浩宇躲綠島發聲明　韓國瑜率市府鞠躬致謝支持者

▲面對罷免通過，王浩宇在綠島發聲明，韓國瑜則率韓市府向支持者鞠躬致謝。（圖／翻攝「我是中壢人」臉書／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日確定過關，成為首位遭罷免的直轄市議員，人在綠島的他知情後，透過臉書粉專「我是中壢人」發聲明；對照同樣成為「政壇第一人」，首位遭罷免的直轄市長韓國瑜，當天他則親率韓市府團隊召開記者會，向支持者90度鞠躬致謝。不過韓國瑜的10分鐘談話中反指責民進黨造謠抹黑，被外界批評「不認錯」。

罷王投票傍晚5時52分許通過8萬1940票門檻，消息一出，許多網友紛紛灌爆王浩宇臉書粉專留言嘲諷，而王浩宇把臉書設成非公開、限好友觀看，因此外界檢視時僅能看見使用紀錄。對於遭罷免的感想，王浩宇透過另個自己創立的臉書粉專「我是中壢人」發聲。他以14字表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上1張背影照。

根據《TVBS新聞網》報導，王浩宇本人目前身在綠島，因此16日均不會現身說明，只會透過臉書發布聲明；而王浩宇位在桃園中壢的服務處，也早已大門深鎖。

對照2020年6月6日的罷韓投票，儘管韓國瑜當天遭93萬9090張同意票拉下政壇，但不同於王浩宇，他親率韓市府團隊召開記者會，發表「兩個感謝三個遺憾一個祝福」。10分鐘的聲明中，韓國瑜90度鞠躬感謝在2018年九合一大選時，投票給他的89萬位高雄市民。

不過，該場記者會中，韓國瑜在3個遺憾中，批評民進黨用罷韓國家隊，集中所有中央政府力量、跨越各部會，買通幾乎90％以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力抹黑造謠等，被外界批評「不認錯」。

時任行政院發言人丁怡銘表示，「我不知他指控哪一點是罷韓國家隊」，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

根據中選會數據，「罷王」投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 ％；不同意罷免票數7128票，佔7.77％。

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