桃園人注意！王浩宇曾推測：我被罷免掉韓國瑜就會選桃園市長

▲王浩宇、韓國瑜。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

罷王投票16日落幕，民進黨桃園市議員王浩宇遭8萬4582張有效同意票，確定罷免。有趣的是，根據《ETtoday新聞雲》報導，王浩宇去年曾在臉書表示，「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」。

去年6月6日罷韓投票以93萬9090張同意票確定罷免前高雄市長韓國瑜，然而當晚時任高雄市議長許崑源卻墜樓輕生。面對此事，王浩宇第一時間在臉書發消息「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，結果被網友灌爆批評沒有道德，也埋下罷王導火線。

隔日，臉書粉專「罷免王浩宇」粉絲數突破3.5萬人，並宣告首階任務要在半年內完成罷免連署。對此，王浩宇6月9日下午在臉書發文提到，「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長，到時候桃園人就得自己付出代價。」不過PO文沒多久，王浩宇就火速刪文。

其實，王浩宇並非僅這次認為韓國瑜恐參選桃園市長。他去年8月23日還發文分析，韓國瑜擔任過直轄市長、參選過總統，不可能回歸選立委、縣市長，「如果韓國瑜還有政治夢，桃園市就是他參選的唯一選擇。」

王浩宇認為，韓國瑜在高雄被罷免無法再選，台南又是深綠選區不適合，台中、新北「不可能」，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜要爭取連任，而台北市又有國民黨立委蔣萬安，因此「除非韓國瑜要退出政壇，不然就是桃園了。」

王浩宇表示，韓國瑜若要來桃園參選，還得過議長這一關，議長已經上山下海認真準備快2年時間，「怎樣都比你更在地更貼近桃園」。

▼王浩宇曾推測「罷免我，韓國瑜會選桃園市長」，但不久就刪文。（資料照／翻攝王浩宇臉書）

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