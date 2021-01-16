綠批藍介入罷王　洪秀柱：蔡英文中常會裁示「罷韓」

▲洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免成功。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨明顯介入動員，造成政治對立，非台灣之福。對此，洪秀柱反擊，民進黨中常會直接裁示通過罷韓聲明，難道不算是實質介入嗎？

洪秀柱16日在臉書表示，操弄仇恨者，必將被仇恨反噬，王浩宇罷免案通過，對台灣的民意代表投射出一個重要的訊息，民眾希望民意代表能夠真正做到為民喉舌、理性問政，而不是見風轉舵、以激起對立來鞏固自己聲量的「不分區」政客。

對於民進黨稱此次罷免案是國民黨介入，洪秀柱批評，民進黨絕口不提當初罷免前高雄市長韓國瑜時，民進黨中常會直接裁示通過罷免聲明，難道不算是實質介入嗎？

洪秀柱提到，接下來還有數個罷免案，呼籲國民黨善用民氣、喚起民眾、傳遞理念，也期待理性的社會大眾，運用選票制裁那些藐視民意、將不同意見者任意標籤化的粗暴行為，無須慶祝，但祝福中華民國，也恭喜桃園市民。

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