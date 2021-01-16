　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批藍介入罷王　洪秀柱：蔡英文中常會裁示「罷韓」

▲▼國民黨革實院舉行「全球百城募款挺革實 院，洪秀柱發穿雲箭」記者會。革實院院長羅智強力邀前主席洪秀柱，發起海外中興會運動，發起全球百城募款行動。希望以小額捐款方式，募集一千萬元捐款。（圖／記者湯興漢攝）

▲洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免成功。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨明顯介入動員，造成政治對立，非台灣之福。對此，洪秀柱反擊，民進黨中常會直接裁示通過罷韓聲明，難道不算是實質介入嗎？

洪秀柱16日在臉書表示，操弄仇恨者，必將被仇恨反噬，王浩宇罷免案通過，對台灣的民意代表投射出一個重要的訊息，民眾希望民意代表能夠真正做到為民喉舌、理性問政，而不是見風轉舵、以激起對立來鞏固自己聲量的「不分區」政客。

對於民進黨稱此次罷免案是國民黨介入，洪秀柱批評，民進黨絕口不提當初罷免前高雄市長韓國瑜時，民進黨中常會直接裁示通過罷免聲明，難道不算是實質介入嗎？

洪秀柱提到，接下來還有數個罷免案，呼籲國民黨善用民氣、喚起民眾、傳遞理念，也期待理性的社會大眾，運用選票制裁那些藐視民意、將不同意見者任意標籤化的粗暴行為，無須慶祝，但祝福中華民國，也恭喜桃園市民。

其他人也看了這些...

王浩宇慘遭中壢人罷免　中選會：不補選、不遞補
門檻是「當選5倍」...王浩宇仍遭罷免　國民黨3大分析
王浩宇遭罷免　綠營人士批國民黨：為挽救民調「全黨打一人」

更多熱門新聞...

王浩宇確定遭罷免！14字首發聲：衷心感謝
王浩宇罷免通過　民眾黨：會推出更優質的候選人
「罷免三巨頭」王浩宇先殞落　網友秒翻陳柏惟祭品文：雞排哩！

振興一下我們的美麗

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

「阿母的目屎」追思扁媽　陳水扁：祝媽媽永遠安息不再哭泣

費鴻泰推Q版賀歲貼圖　「咩噗、乾安捏」對到年輕人口味

第一個支持萊豬的民進黨民代已下架　江啟臣：全民連署終結萊豬

國防部預告：停召國中學歷志願役士兵　刺青規範更嚴格

北部醫院感染擴大本土再+1　蘇貞昌：國人要重新繃緊神經

數據藏玄機！學者調「罷王、罷韓趨勢」一比：殺伐之氣強很多

民進黨稱「製造對立」通過罷王挨轟雙標　蘇貞昌：尊重結果

黃捷還沒連絡上王浩宇！自身難保勤跑基層...曝下一步「火力全開」

「罷王是一堂殺雞儆猴課程」　孫大千：今天王浩宇下個輪到你！

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

「阿母的目屎」追思扁媽　陳水扁：祝媽媽永遠安息不再哭泣

費鴻泰推Q版賀歲貼圖　「咩噗、乾安捏」對到年輕人口味

第一個支持萊豬的民進黨民代已下架　江啟臣：全民連署終結萊豬

國防部預告：停召國中學歷志願役士兵　刺青規範更嚴格

北部醫院感染擴大本土再+1　蘇貞昌：國人要重新繃緊神經

數據藏玄機！學者調「罷王、罷韓趨勢」一比：殺伐之氣強很多

民進黨稱「製造對立」通過罷王挨轟雙標　蘇貞昌：尊重結果

黃捷還沒連絡上王浩宇！自身難保勤跑基層...曝下一步「火力全開」

「罷王是一堂殺雞儆猴課程」　孫大千：今天王浩宇下個輪到你！

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

租整層2房1廳！冬天電費「一期2000元」他傻眼　內行曝1關鍵省電

星・變美／49歲黎姿狀態太逼人！自曝「喝水美肌」5個方法

KIA預告7款電動大軍　首輛「CV跨界」續航500km起第1季亮相！

快訊／油價調漲0.3元「連8漲」　九二汽油站上25元大關

6連勝vs.5連敗　勇士主場賈西亞專打攻城獅

政治熱門新聞

消費許崑源之死　壓垮王浩宇

王浩宇曾推測：我被罷免掉韓國瑜就會選桃園市長

王浩宇遭罷免　基層：民眾討厭民進黨

王浩宇先殞落　網秒翻陳柏惟祭品文：雞排哩！

王浩宇12年結怨高嘉瑜！慘遭PTT全站封鎖「佛地魔」

國民黨挨批介入罷王　洪秀柱1句話反擊

王浩宇遭中壢人罷免！黃捷回應了

即／王浩宇確定遭罷免！

王浩宇遭罷免　綠營人士批藍營「全黨打一人」

罷王成功！范世平提8點：民進黨要戒慎恐懼

王浩宇被罷免　國民黨：民進黨縱容民代累積民怨

學者調「罷王、罷韓趨勢」一比：內藏玄機

「3關鍵」成功罷免王浩宇　昔第一高票跌落神壇

綠粉打賭　王浩宇罷免就直播吃屎

更多熱門

相關新聞

王浩宇曾推測：我被罷免掉韓國瑜就會選桃園市長

王浩宇曾推測：我被罷免掉韓國瑜就會選桃園市長

罷王投票16日落幕，民進黨桃園市議員王浩宇遭8萬4582張有效同意票，確定遭罷免。不過根據《ETtoday新聞雲》報導，王浩宇去年曾在臉書表示，「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」。

王浩宇被罷免　國民黨：民進黨縱容民代累積民怨

王浩宇被罷免　國民黨：民進黨縱容民代累積民怨

罷免2種態度！王浩宇躲綠島發聲明　韓國瑜率市府鞠躬致謝支持者

罷免2種態度！王浩宇躲綠島發聲明　韓國瑜率市府鞠躬致謝支持者

「災難預報粉專」應景發文：王浩宇將停止上班

「災難預報粉專」應景發文：王浩宇將停止上班

王浩宇先殞落　網秒翻陳柏惟祭品文：雞排哩！

王浩宇先殞落　網秒翻陳柏惟祭品文：雞排哩！

關鍵字：

國民黨罷王洪秀柱民進黨罷韓王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面