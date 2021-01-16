8.4萬罷王浩宇「是當選的5倍」　國民黨：民進黨縱容民代累積民怨

▲王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日以8萬4582票被罷免成功，是王浩宇當選票數1萬6292票的5倍之多。對此，國民黨發言人陳偉杰認為，民進黨長期縱容地方民代，早已累積民怨，如今民意反撲，是罷免案通過的主因。

陳偉杰指出，民進黨不反躬自省，長期縱容地方民代離譜行徑早已累積民怨，如今民意反撲，才是罷免案通過的主因。陳偉杰呼籲民進黨應深自檢討，謙卑傾聽民意，無需樣樣都牽拖國民黨，模糊焦點。

桃園市選委會依《公職人員選舉罷免法》公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數；換言之，要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關。最後，同意罷免王浩宇有8萬4582票，不同意票則有7128票。

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