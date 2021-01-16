中壢人站出來！「3關鍵」成功罷免王浩宇　昔第一高票跌落神壇

記者沈繼昌、陳凱力、楊淑媛／桃園報導

六都首起桃園市中壢區市議員王浩宇罷免案！1月16日舉行投開票，選舉人數逾32萬人的中壢人以票，以8萬多票數，成功罷免市議員王浩宇，讓各界看見公民力量的展現。罷王成功，地方人士指出，好天氣+投票率+反萊豬是3要因；另外，被罷免人的個人特質及罷免原因，切合在地和年輕人的認同感。

▲王浩宇罷免案成功，發起人唐平榮感謝中壢人站出來。（圖／記者沈繼昌攝）

▲罷王總部擠滿關心開票作業的民眾。（圖／記者沈繼昌攝）

罷王團體從去年6月開始成立總部，陸續展開一、二階的罷王連署，由一群熱心的小民百姓發起並組成罷王志工，連月來，罷王志工們拿著連署單、罷王牌，出沒於中壢區各重要大小街道、地方大小活動，無畏酷熱天氣、寒流來襲，沒有大陣仗的罷王部隊，如同小蜜蜂般，四處勤作工，各界由「二階連署過不了！」到就算二階達標，「三階投票門檻太高！」到竟然罷成？！

▲罷王執行長邱仁德（右二）感謝中壢人做對的事。（圖／記者沈繼昌攝）

中壢人站出來！罷王竟成！如依桃園市選委會公布這次罷免投票人數，中壢區有73個里、32萬7758人，依規定，投下同意罷免票數要達4分之1，也就是罷王的安全票數要81,940票。中壢區的族群結構以客籍人士為主，外省和閩南人士次之；因「眷村人口不少」，選民結構向來是藍大於綠，除非是黨內分裂、或者補選，在單一選區的立委大選，通常是藍營贏勝選，綠營很難成功突圍。

▲罷王投票情形。（圖／記者沈繼昌攝）



此由，2020立委大選，國民黨提名的中壢區候選人魯明哲，面對佔有執政優勢的市長鄭文燦，強力輔選綠營對手候選人下，仍能得票10萬463票，可預估罷王進入三階後，以及民進黨開放萊豬進口，王浩宇護萊豬的言行，讓國民黨找到著力點，開始在三階加入罷王陣線共同作戰。

王浩宇靠「我是中壢人」網路社群經營起家，擅於網路聲量傳送，支持群多半是年輕人，六年前王以綠黨候選人首度參選市議員，即以中壢區第一高票當選並連任，自有其擅於網路聲量方式。因此，罷王團體一開始並未採取傳統的選戰策略，而是在網路成立罷王粉專，先採取傳播速度快的「空戰」對峙，爭取反王的年輕朋友認同。

罷王團體在長達8個月的空戰，一歩一步邁力前進，進入三階投票關鍵時刻，又有在中壢區以眷村黨員為主的黃國園黨部，國民黨地方黨部等藍營組織，及藍營的中壢區民代紛紛站出來，發動組織「陸戰」，陸、空戰聯手，成功罷王創下歷史！

・BT21包裝超可愛 滋潤雙手、臉蛋彈潤，秋冬呵護必備