克拉芙特勉勵台生：大聲說出民主「總有一天會站在聯合國會議廳」

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）勉勵台生以聯合國為目標 。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）雖未能訪台，但仍透過影片、視訊方式與我方進行交流。克拉芙特14日透過一則3分鐘的影片鼓勵在台灣參加模擬聯合國會議的學生，只要發揮所長、保持信念並大聲說出民主，因為總有一天台灣學生也會站在聯合國大會會議廳。

克拉芙特原訂於訪台期間會晤我國參與「模擬聯合國」（Model UN）社團學生代表，雖然此次未能成行，但非常重視與青年學生約定的她，仍特別帶著台灣黑熊布偶，到聯合國大會議事廳會場錄製影片，隔空鼓勵台灣學生繼續參與Model UN活動。

對此，外交部由衷感謝克拉芙特大使以創意作法，表達對台灣參與模擬聯合國社團青年學子的重視與期許。外交部發言人歐江安說，克拉芙特大使在影片中所傳達的訊息極具啟發性，將可鼓勵更多的年輕學子關心聯合國相關事務並參與相關研究。

歐江安指出，克拉芙特大使非常關注教育議題，在任內曾經接待很多Model UN社團的學生，因此在安排訪台行程時，曾經特別表示希望能和我國參與Model UN 的學生對話。外交部已經在第一時間將這段影片轉給原本受邀與克拉芙特大使對談的學生代表，相信同學們看到影片後都會深受鼓舞。