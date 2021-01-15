印尼6.5強震　蔡英文表達哀悼慰問：密切關注僑民安全

記者陳家祥／台北報導

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）發生規模6.2強震，震央在馬杰內（Majene）東北部6公里，深度為10公里，目前至少造成7人死亡、超過600人受傷。總統蔡英文得知消息後，指示外交部向印尼表達我國政府與人民的誠摯慰問，持續密切關注震災後續狀況，並掌握我國僑民的安全情形。

總統府發言人張惇涵15日表示，總統獲知訊息後，指示外交部向印尼表達我國政府與人民的誠摯慰問與關懷，並對不幸遇難的民眾及家屬表達哀悼慰問之意；同時表示，若印尼政府有需要協助之處，我國願意提供相關協助。

張惇涵表示，總統並請外交部持續密切關注震災後續狀況，掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保我國民眾和台商安全。

外交部表示，部長吳釗燮在第一時間即請亞太司長曾瑞利致電印尼駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表我國政府及人民對印尼蘇拉威西島震災表達誠摯關切及慰問，並表示如果印尼政府有需要台灣的協助，我方願意提供相關協助。章溥帝代表感謝我國政府及人民的即時關懷，並表示會儘快轉達給印尼政府。

我國駐印尼代表處和駐泗水辦事處也已經同步向印尼政府表達我國的關心。根據駐處掌握的消息，目前暫無國人受困災區或傷亡的消息傳出。

外交部強調，外交部、駐印尼代表處和駐泗水辦事處將持續密切關注震災後續情形，並將與印尼政府相關單位以及居住在蘇拉威西島當地的我國民眾和台商隨時聯繫，並提供必要協助。