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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美駐聯大使視訊對話　蔡英文發現「台灣小亮點」

記者蔡文鈴／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特雖臨取消訪台行程，不過14日仍透過視訊與總統蔡英文談話，展現台美友誼，而美方還安排了一個具有台灣象徵的小布偶又入鏡了，讓蔡英文相當驚喜。

▲▼總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文感謝克拉芙特堅定支持台灣的國際參與，也在重要的時刻為台灣發聲。她也表達，台灣希望能參與聯合國以及參加聯合國周邊的會議和活動，而台灣作為國際社會的一員，有加入這些國際重要組織的必要性。

蔡英文強調，克拉芙特大使以及美國各界都有許多力挺台灣的好朋友，這是台美夥伴關係最堅實的基礎。此外，在視訊當中，蔡英文注意到 Keep Taiwan Free 製作的台灣黑熊布偶又一起入鏡了，這也代表著台美人的努力，為台灣爭取國際能見度，非常重要的一股力量。

對於未來台美關係發展，蔡英文說台灣會繼續深化和美國的合作，「我們有決心，也有能力，能為國際帶來貢獻！」

▲▼總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話，克拉芙特背後有一隻台灣黑熊布偶。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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