蔡英文視訊克拉芙特　國台辦：倚美謀獨自取其辱，必遭嚴懲

記者魏有德／台北報導

美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）取消訪台行程，改以視訊與總統採英文對談。對此，大陸國台辦今（14）日發出聲明表示，堅決反對台美圖謀借官方往來挑戰一個中國原則的行徑，「正告民進黨當局立即停止任何形式的與美勾連，倚美謀獨只會自取其辱，必遭嚴懲。」

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）與總統蔡英文。（合成圖／達志影像、總統府提供）

▲蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話。（圖／翻攝蔡英文臉書）

克拉芙特原訂以「現任」美國駐聯合國大使身分訪台，並於今日與蔡英文會面，但美國國務院日前以辦理政權業務交接為由，取消所有官員的出訪計畫。不過，雙方仍透過視訊完成對談，克拉芙特甚至在推特（twitter）上表示，台灣的諸多防疫措施及成果，是世界的榜樣。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對台美圖謀借官方往來挑戰一個中國原則的行徑，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。」她強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「正告民進黨當局立即停止任何形式的與美勾連，倚美謀獨只會自取其辱，必遭嚴懲。」

大陸外交部及駐聯合國代表團也同步提出抗議，大陸外交部發言人趙立堅提到，「中方將採取一切必要措施，維護自身主權安全利益，美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價。」至於大陸駐聯合國代表團則指出，挑戰一個中國原則的企圖是不得人心的，也是徒勞的，「克拉芙特應該再讀一讀《聯合國憲章》和1971年聯大第2758號決議。」