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自來水出包！　居民怒把爛市長「綁樹上」示眾：別想連任了

▲墨西哥市長拉米雷斯（Óscar Ramírez）因未實現政見遭居民綁在樹上示眾。（圖／翻攝Twitter@Darinelzacarias）

▲墨西哥市長拉米雷斯（Óscar Ramírez）曾經承諾帶來完善的自來水系統，如今政見跳票，遭居民綁在樹上示眾。（圖／翻攝Twitter@Darinelzacarias）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥恰帕斯州（Chiapas）弗朗特拉孔馬拉帕市（Frontera Comalapa）市長拉米雷斯（Óscar Ramírez）曾經承諾，將帶來完善的自來水系統，新落成的蓄水池卻品質低劣，供水系統大出包。他主持落成典禮時，當場被憤怒民眾擄走，綁在樹上示眾。

綜合《每日郵報》、《墨西哥日報》報導，11位居民代表11日前往落成典禮，質問為何自來水系統品質如此低落，新建設簡直沒有用處。他們無法得到滿意回覆，氣得將拉米雷斯綁在樹上示眾，要讓全市的人看看這位「不該連任的糟糕公僕」。

居民代表說，「新」蓄水池內部坑坑洞洞，混凝土表面隨手一刮就剝落，不僅不符供水安全標準，甚至嚴重漏水，導致市郊社區已經缺水超過1周。他們指控，市府只是隨便修補老舊蓄水池，敷衍了事。

一位居民向《墨西哥太陽報》表示，自來水系統應該是「市長任期內必須優先妥善解決的長期問題」，但拉米雷斯「帶著這個承諾視察住家，如今卻又不想遵守」，美好政見都是謊言。另一位民眾對於缺水情況表示擔憂，「這對我們不公平，因為這是所有人溫飽、梳洗與生存的必要資源」。

拉米雷斯12日在社群媒體上表示，外面流傳的謠言都不是真的，「他們沒有把我綁起來」。他宣稱，在自來水系統方面，已與居民代表達成共識。

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