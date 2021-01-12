企鵝屍體「胃內驚見口罩」！防疫救星竟淪生態殺手　數百年才分解

▲新冠肺炎疫情期間挽救人命的口罩，如今卻成了野生動物殺手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／中央社吉隆坡12日綜合外電報導

新型冠狀病毒大流行期間挽救人命的口罩，如今卻成了野生動物殺手。數量龐大的拋棄式口罩侵入動物棲地，傷害鳥類與水中動物的狀況時有所聞。

自從各國紛紛開始強制在公共場所戴口罩防疫後，全球各地就經常在人行道、水道與海灘發現用後即丟的一次性外科手術口罩，這種拋棄式口罩薄薄的防護材質，得要好幾百年才能分解。

善待動物組織（PETA）人員福魯諾（Ashley Fruno）告訴《法新社》，「口罩無法很快消失於自然環境，當我們丟棄後，這些東西會對環境與一同生活在地球的動物造成傷害。」

Macaque monkeys have been captured playing with and attempting to eat a face mask in Malaysia. Globally we are using 129 billion face masks every month during the coronavirus pandemic, according to one estimate from June#Tiredearth #climatechange #ClimateCrisis #ClimateActionNow pic.twitter.com/UX7CzD4yZi — Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) November 10, 2020

在馬來西亞吉隆坡近郊的山林，人們看到獼猴咀嚼廢棄口罩已斷掉的帶子，英國「皇家愛護動物協會」（RSPCA）在英格蘭東南部的切姆斯福德（Chelmsford）救出一隻腿部被口罩帶子纏住達一週的海鷗，還一度登上英國媒體頭條。

但廢棄口罩對環境構成的最大衝擊可能發生在水中。環保團體警告大量用後拋棄的口罩、乳膠手套與其他醫療防護器材，以各種不同方式流入早已受到汙染的河、海。

根據環保團體「海洋亞洲」（OceansAsia）的資料，去年有超過15億只口罩流入全球海洋，相當於新增6200噸海洋塑膠汙染。

巴西保育人士在被沖上岸的企鵝屍體胃內發現口罩，在邁阿密外海也有河豚因口罩而喪命；法國的非營利組織「海洋清潔行動」（Operation Mer Propre）去年9月在鄰近地中海的鹹水潟湖，發現一隻困死於口罩裡的螃蟹。

總部設於美國的非政府組織「海洋保育協會」（Ocean Conservancy）首席科學家雷納德（George Leonard）表示，口罩與手套對海洋生物來說麻煩尤甚，「這些塑膠製品在天然環境分解後，會成為更小的顆粒，然後進入食物鏈，衝擊整個生態體系」。

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