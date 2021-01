企鵝屍體「胃內驚見口罩」！防疫救星竟淪生態殺手　數百年才分解

▲新冠肺炎疫情期間挽救人命的口罩,如今卻成了野生動物殺手。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



文/中央社吉隆坡12日綜合外電報導

新型冠狀病毒大流行期間挽救人命的口罩,如今卻成了野生動物殺手。數量龐大的拋棄式口罩侵入動物棲地,傷害鳥類與水中動物的狀況時有所聞。

自從各國紛紛開始強制在公共場所戴口罩防疫後,全球各地就經常在人行道、水道與海灘發現用後即丟的一次性外科手術口罩,這種拋棄式口罩薄薄的防護材質,得要好幾百年才能分解。

善待動物組織(PETA)人員福魯諾(Ashley Fruno)告訴《法新社》,「口罩無法很快消失於自然環境,當我們丟棄後,這些東西會對環境與一同生活在地球的動物造成傷害。」

Macaque monkeys have been captured playing with and attempting to eat a face mask in Malaysia. Globally we are using 129 billion face masks every month during the coronavirus pandemic, according to one estimate from June#Tiredearth #climatechange #ClimateCrisis #ClimateActionNow pic.twitter.com/UX7CzD4yZi