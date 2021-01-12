剛果國家公園「6名巡查員」慘遭突襲殺害！瀕危大猩猩棲地陷危機

▲剛果維龍加國家公園（Virunga National Park）是瀕危物種山地大猩猩（Mountain Gorillas）的主要棲地，10日再度爆發武裝份子攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

剛果維龍加國家公園（Virunga National Park）是瀕危物種山地大猩猩（mountain gorillas）的主要棲地，10日發生最新一波攻擊事件。一群巡查員遭到武裝份子突襲，釀成至少6人死亡、多人受傷，再度引發民兵暴力搶奪資源的隱憂。

國家公園發言人穆基亞（Olivier Mukisya）證實，「一群武裝份子攻擊了我們位於國家公園中部Nyamitwitwi地區的據點」，但官方目前尚不清楚攻擊者的身分。

CNN指出，該國家公園1925年成立至今累計超過200名巡查員遭到殺害，去年4月的12死悲劇成為近年最慘重的一次遇襲事件。剛果2000年左右發生內戰，不僅導致數百萬人死亡，也形成數十個民兵組織，至今仍在東部活動。這些武裝份子被指控為了爭奪土地與自然資源控制權，多次發動類似攻擊。

維龍加國家公園是全球50％以上山地大猩猩的棲地，也是非洲最古老的國家公園與最大規模的熱帶雨林保留區，7800平方公里的土地上有著活火山、莽原、山脈、湖泊與森林等各種地景風貌，1979年成為聯合國教科文組織（UNESCO）指定的世界遺產。

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