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彭斯「拒把川普趕下台」！　發布聲明打臉裴洛西：我不玩政治遊戲

▲▼ 美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／美聯社）

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）美東時間12日發布聲明，通知眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），他將不會援引憲法第25修正案，將總統川普免職，也不會「屈服於眾議院玩的政治遊戲」，呼籲「每位國會成員避免採取進一步分裂、點燃此刻激情的行動」。

彭斯認為，此舉將「開創一個可怕先例」，也不符合「國家憲法或最佳利益」。他提到，自己先前也不同意「行使超出憲法賦予的權力」，決定大選結果。

美國華盛頓特區6日爆發騷亂，川普支持者闖入國會山莊，釀成5死多傷、70多人被捕。民主黨人士紛紛指控川普煽動暴力，應該立刻下台，呼籲彭斯援引憲法第25修正案，宣布總統因「不適任」而遭免職，同時放話發動第二次彈劾。

《法新社》引述美國一名高級政府官員的說法報導，彭斯11日前往白宮橢圓形辦公室，與川普會面；2人自從6日國會山莊騷亂以來首次碰面，「相談甚歡」，並且展現站在同一陣線的立場。

該官員透露，川普無意在20日任期結束前辭職，彭斯也無意採納民主黨的呼籲援引憲法第25修正案。2人強調，闖入國會山莊者無法代表「7500萬美國人支持的美國優先行動」，並「承諾將在剩下的任期繼續為國服務」。

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