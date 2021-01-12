甜美教師改行「色情網紅」月收入破280萬！　老公一路力挺

▲美國特教老師考特妮（Courtney Tillia）改行當色情網紅。（圖／翻攝Instagram@courtneytillia）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國亞利桑那州的特教老師考特妮（Courtney Tillia）為了負擔家計，辭去穩定的教職工作，改行在社群平台OnlyFans擔任色情網紅，如今月收入高達6位數美金，也就是超過10萬美元（大約新台幣280萬）。她的職涯選擇獲得丈夫大力支持，如今財富自由，也很享受「做自己」的快樂。

綜合《紐約郵報》、《每日星報》報導，考特妮在鳳凰城一間特教學校任職6年，某天「突然發現自己陷入非常黑暗的處境。我開始討厭我的工作，這種黑暗也開始蔓延到生活其他領域」。

考特妮2016年在老公的支持下辭職，改行擔任健身模特兒，卻依然沒有揮去陰霾，直到偶然認識一名「閨房密照攝影師」（boudoir photographer），才輾轉投入色情網紅職業，如今在OnlyFans擁有20萬粉絲，每天上傳火辣照片取悅追蹤者。

▲考特妮改行以後月收入突破6位數美元，也因為能夠放心「做自己」感到快樂。（圖／翻攝Instagram@courtneytillia）

考特妮絲毫不因性工作者的身分而感覺羞恥，「我在疫情期間甚至賺了更多錢，因為人們都困在家裡，想要享受我的內容。」她回憶，還在學校教書時，家庭經濟非常困頓，「OnlyFans 讓我財富自由，我可以提供家人需要的一切甚至更多。」

考特妮希望自己的經歷鼓勵女性勇於表達性方面的感受與想法。她說，「我此生從未感覺如此美好。我改變自己的經濟生活，也改變其他女性的生活。我很開心能夠做自己。」

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