死亡自拍！她墜河秒被「激流吞噬」慘死　落水瞬間畫面曝光

記者吳美依/綜合外電報導

印度奧里薩邦(Odisha)發生「死亡自拍」事件。年輕女孩普拉亞帕蒂(Nirumpama Prajapati)和友人來到卡納孔德(Kanakund)某河畔野餐,站在岩石上自拍時,卻不慎墜河,立刻被激流捲走,溺斃身亡。意外過程全被拍攝下來,影片如今在網路上瘋傳。

根據影片畫面,普拉亞帕蒂自拍時,身後一名男性突然腳滑跌坐在地,她似乎因此遭到波及,重心不穩,摔入湍急河流之中,瞬間被沖走。由於意外發生太快,友人們甚至來不及伸手救援,只能驚恐尖叫,眼睜睜看著該女身影消失在視野內。

家屬與救援單位馬上發動大規模搜索,隔日來到下游0.25英里(大約400公尺)處,發現普拉亞帕蒂的遺體卡在石縫中。

綜合《今日印度》、《每日郵報》報導,本事件發生於3日,但影片之後才流出,11日起在社群媒體上瘋傳。該河段水位很淺,但由於水流速度過快,至今已經發生多起類似事件。

