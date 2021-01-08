墨西哥無畏猖狂疫情！搶救經濟　政府點頭「8000人天體營」照辦

▲希伯萊特沙灘以其天體營而聞名。（圖／翻攝自推特／@NomadicBackpac1）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥南部海岸的希伯萊特沙灘是當地第一個，也是唯一一個可以合法裸泳的沙灘，它的天體營也讓它享譽世界。今年，儘管新冠疫情在當地仍然十分猖狂，但主辦單位仍決定要維持傳統，在1月29日至2月1日舉辦大規模的裸體節，屆時將有多達8000人參加盛宴。

據《每日星報》報導，希伯萊特沙灘（Zipolite）自2016年開始，每年都會在2月的第一個週末舉辦天體營。今年，儘管墨西哥迄今的新冠病例仍高居148萬例、死亡人數超過13萬，但主辦單位墨西哥天體聯盟（Federacion Nudista de Mexico）仍決定要繼續舉行天體營。

▲當局相信，若天體營能在保證參與者健康的前提下進行，那該鎮的經濟就有救了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導引述新聞網站Infobae消息稱，天體營同時也會舉辦電影節，當地政府已同意進行此活動，但主辦當局必須控制活動的規模，並確保人們遵守防疫規範。據悉，主辦當局和當地政府都認為，若天體營和電影節的活動能在保證參與者健康的前提下進行的話，那該鎮因疫情而遭遇的經濟損失將得以被彌補。

儘管當局堅持繼續舉辦這項活動，但從天體營的宣傳文案中可見，他們依舊對防疫高度重視。據報導，2021年希伯萊特天體營的宣傳文案上強調，所有參與活動的民眾必須要遵守戴口罩、保持社交距離等防疫措施。不過，「如果你還沒有預訂機票和飯店的話，我們希望你呆在家中」。

►亞洲第一針！新加坡總理李顯龍接種新冠疫苗 嗨喊：完全不會痛

►新冠強闖國會！美議員參加「聯席會議」後確診 其餘議員挫勒等

►美單日4000人病逝！川粉「沒戴口罩」包圍國會 醫：恐變超級傳播

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►專櫃熱銷女香！Chloe、GUCCI、COACH一次全入手