　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥首都地鐵總部失火「至少1死30傷」　市長：罹難者為警官

文／中央社墨西哥市9日綜合外電報導

位於墨西哥首都市中心的墨西哥市地鐵總部今天清晨失火，濃煙自那棟多層大樓的頂樓竄出，造成至少1人喪生以及30人受輕傷送醫治療，大都是吸入濃煙嗆傷。

路透社報導，首都6條地鐵線因地鐵總部失火停擺，據信是電力故障引發火災。

墨西哥市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在那棟大樓附近告訴記者，這起清晨火災實際上已撲滅，消防隊員及消防車仍待在現場警戒。

薛恩鮑姆表示，一名警官確認罹難，似乎是不慎滑落至火焰中。她又說，有30人受輕傷分送當地醫院治療，大都是吸入濃煙嗆傷。

官員表示，火災於當地時間清晨約5時發生，來自市政府和墨西哥國家電力公司（CFE）的調查人員，正在評估損害以及確實失火原因。

ET快訊
快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度
快訊／美國務卿重大宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

墨西哥首都地鐵總部失火「至少1死30傷」　市長：罹難者為警官

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」　法學者抨中甩鍋

快訊／英國女王夫婦接種「新冠疫苗」　白金漢宮曝光細節

非洲部落超兇狠傳統儀式　互毆爆頭濺血...贏家才可娶妻！

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／印尼波音737載62人失聯　搜救隊找到機體殘骸！

快訊／印尼波音737失聯！機上載有62人　印尼政府證實了

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

墨西哥首都地鐵總部失火「至少1死30傷」　市長：罹難者為警官

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」　法學者抨中甩鍋

快訊／英國女王夫婦接種「新冠疫苗」　白金漢宮曝光細節

非洲部落超兇狠傳統儀式　互毆爆頭濺血...贏家才可娶妻！

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／印尼波音737載62人失聯　搜救隊找到機體殘骸！

快訊／印尼波音737失聯！機上載有62人　印尼政府證實了

甲狀腺囊腫手術後仍可能會復發　哪一種治療方式適合你？

塞爾提克球星確診！　坦圖染疫將隔離10到14天

「救命！假警察」到麥當勞找計程車遭拒　醉漢大鬧店家遭5警壓制

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

暖暖包突爆炸「嚴重燙傷1歲娃」　心急媽求醫得知：長大變長短腳

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

跟著畫太妍、李聖經的減齡腮紅妝　掌握3重點，視覺立刻小5歲

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

國際熱門新聞

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

印尼波音737失聯　找到殘骸了

新冠6月結束　蘆筍占卜師曝2021大事多　

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

印尼證實了　波音737已墜毀

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

英國女王夫婦接種新冠疫苗

非洲「超兇狠」儀式　贏家才可娶妻

印度醫院病房大火　10新生兒葬身火窟

更多熱門

相關新聞

石家莊普篩354陽性　將二輪檢測

石家莊普篩354陽性　將二輪檢測

近日本土疫情嚴峻的大陸河北省，9日下午召開疫情防控第二場新聞發布會，指稱石家莊市自6日清晨啟動的全市核酸檢測全部結束，1025萬1875人中，排查出354人檢測陽性；另一方面，由於河北省一周內爆增新冠感染者超過300例，有8人為重症患者，河北省衛健委已協調武漢方面，調集康復者血漿用於治療。

日增14+16　河北石家莊地鐵停駛

日增14+16　河北石家莊地鐵停駛

墨西哥救經濟　疫情猖狂照辦天體營

墨西哥救經濟　疫情猖狂照辦天體營

英拒引渡「維基解密」創辦人美失望　墨國願政治庇護

英拒引渡「維基解密」創辦人美失望　墨國願政治庇護

接種輝瑞新冠疫苗後抽搐！女醫師遭診斷罹腦炎

接種輝瑞新冠疫苗後抽搐！女醫師遭診斷罹腦炎

關鍵字：

墨西哥墨西哥市地鐵

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

團員花16萬騙改車「付錢時全甩鍋」！草爺回應了

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面