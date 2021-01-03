接種輝瑞新冠疫苗後抽搐！女醫師遭診斷罹「腦炎」　疑起過敏症狀

▲墨西哥去年12月開放大規模接種，醫護人員優先。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球受到新冠肺炎（COVID-19）侵襲屆滿一周年，各國政府期盼接種新冠疫苗後能減緩感染趨勢，然而美國藥廠輝瑞所研製的疫苗不久前又爆出疑似產生嚴重副作用！一名來自墨西哥的32歲女醫師接種數分鐘後開始痙攣、呼吸困難，緊急送入加護病房，初步診斷罹患腦脊髓炎（Encephalomyelitis），不過其本身先前有過敏病史。

根據《路透社》等外媒報導，墨西哥衛生部當地時間昨（1）日晚間證實這項消息，位於北部的新萊昂州（Nuevo Leon）的某名32歲女醫師接種疫苗30分鐘以內，開始出現抽搐、皮膚起疹、肌肉痠痛無力、呼吸漸急促困難，立刻送入加護病房觀察，目前正接受減緩腦部發炎的治療。

墨西哥衛生部在聲明中強調，該名女醫師有過敏病史，而在過去輝瑞新冠疫苗的臨床實驗中，尚無證據顯示有人因接種疫苗而出現腦部發炎的副作用。報導也未指出該案是否為過敏現象所引起，目前輝瑞與BioNTech仍未做出回應。

墨西哥於2020年12月24日開放醫護人員優先大規模接種。

據悉，輝瑞新冠疫苗自去年12月開放施打以來，早已發生多起類似過敏事件。美國阿拉斯加州一名醫護人員於該月中旬接種疫苗數分鐘後，臉部同樣長疹子，且開始呼吸急促，入住加護病房一晚後才有所改善。

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