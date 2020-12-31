「不想活過2020」求死女童今如願　遭父母菸燙毒打！性侵叔仍在逃

▲受虐女童的爸媽目前已被警方拘留，接受相關調查。（圖／FGE Puebla）

記者張寧倢／編譯

許多人在每個年末都會許下新年願望，而墨西哥一名7歲女童亞茲（Yaz）最大的心願竟是「不想活過2020年！」原來，亞茲自2019年起便遭受親生父母的虐待與叔叔長期性侵，女童數月前全身多處燙傷再度住院時便向醫師表示，「我想要死…不要救我…」如今，「新年願望」真的實現，去到了再也沒有傷痛的地方。

根據《每日郵報》報導，亞茲長年受到親人虐待與性侵，讓鄰居看了十分心疼，多次將她送醫治療，卻苦無證據。直到8月21日亞茲又遭毒打送醫，除全身多處被香菸燙傷外，還伴隨內出血、肺部塌陷萎縮、下體撕裂等嚴重傷勢，住進加護病房。據說，她一到院時就告訴醫生，「想要死…不要救我…我不想回到父母身邊，他們會一直打我…」

然而，醫生仍然為亞茲治療遭燙傷的臀部、背部，部分傷勢過於嚴重，不得不進行植皮手術。然而，亞茲在重症加護病房挺過數月後，因多重器官衰竭，在28日被普埃布拉州瑪格麗塔斯醫院（Hospital de Las Margaritas）宣告死亡，去到一個沒有傷痛的地方，再也不用擔心受怕。

▲墨國7歲受虐女童今已實現「心願」成為小天使。（圖／翻攝自Facebook）

父親拉斐爾（Rafael）、母親維瑞迪安娜（Alejandra Viridiana）已遭到拘留，而涉嫌性侵的叔叔還未到案，全案目前仍持續調查中。事實上，亞茲在2019年與今年2月、5月都曾因嚴重創傷而入院，但檢警與社福單位當時都未及時介入，甚至亞茲的3歲小妹米希（Mitzy）早在6月就「意外」窒息死亡，死因十分可疑，警方也將重啟調查。

亞茲的死訊傳出後，國外網友紛紛感到惋惜而寫下，「天啊！她還那麼小」、「除了噁心的父母之外，其他大人也有責任」、「好讓人心碎」、「邪惡就在我們身邊」、「孩子，在天堂安息吧…」、「現在不會再痛，也不用再害怕了」等留言。

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