川普政府取消美台交流限制　黃奎博：拜登恐藉此與中國大陸談判

▲黃奎博分析，新任國務卿或許會利用要恢復對台灣的限制一事，與中國大陸談判交換。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，美國國務院於美東時間週六（9日）宣布取消內部對台交往的自我限制（Self-imposed restrictions）。對此，政大國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副秘書長黃奎博分析，新任國務卿或許會利用要恢復對台灣的限制一事，與中國大陸談判交換。

美國總統川普即將在1月20正式卸任，黃奎博表示，「取消美台交往限制」對於下一任美國政府好還是不好，還在未定之天，因為蓬佩奧在卸任10幾天前宣布，新任國務卿上台後，是否要對台灣開放，或是要恢復原來限制性文件的效用，新任國務卿可以做出決定。

黃奎博認為，新任國務卿或許也可以利用要恢復對台灣的限制一事，與中國大陸談判交換，因此，蓬佩奧現在的決定，對下一任美國政府與中國大陸的關係究竟是好是壞、短多長空或者短空長多，目前還很難說。

根據《紐約時報》報導，拜登交接團隊官員表示，拜登維持對「一個中國政策」以及台灣關係法的承諾，確保美台關係，拜登也相信對台灣的支持應該是強勁且跨黨派的。

歐巴馬政府白宮國安顧問亞洲資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）則指出，此舉沒有太大實質效果，看起來只是公關噱頭（publicity stunt），川普政府任期剩下不到兩星期。

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