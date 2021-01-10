挺公投反萊豬！國民黨花蓮82據點啟動　連署書索取一空再加印

▲連署人潮不斷，民眾填寫表格踴躍，才半天就被簽署一空。（圖／國展黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國國民黨發起「還我公投」、「反萊豬公投」兩公投案，第二階段連署，全台同步設置攤位，花蓮縣共82個連署點，縣黨部今天啟動大型連署活動，上午在花蓮市綜合市場提供各500份連署書，連署人潮不斷，民眾填寫表格踴躍，才半天就被簽署一空，展現全民護食安立場。





國民黨推動兩項連署，號召民眾響應，希望衝高連署數，讓執政者看到強大的民意，今起在花蓮地區即展開連署的活動，上午包括立委鄭天財、市長魏嘉賢、國民黨縣黨部副主委黃啟嘉、縣議員徐子芳、縣議員李正文、縣議員林宗昆、花蓮市代會主席蘇美珠、黃榮華黨部主委袁憲治、吉安鄉黨部主委邱永双、市代林百瑞、江如玲等都到場聲援。





縣黨部主委張峻表示，中央給花蓮的連署目標是兩公投各1萬2000份，但縣黨部訂高標希望1萬5000份，目前全花蓮共82個連署點，每個鄉鎮市至少都有5個以上據點，周末假日則會到人潮聚集處設攤連署，縣黨部臉書都會公告，盼民眾踴躍響應，也可上網(https://chichen.org/vote828 )下載連署書，填妥後寄送到縣黨部。

▲立委鄭天財、市長魏嘉賢、國民黨縣黨部副主委黃啟嘉及各級民意代表都到場聲援。



立委鄭天財表示，民進黨用一紙行政命令強行開放進口萊豬，完全不顧國民健康，國民黨立法委員人數不足無法制衡相關法案，只能由百姓發聲、連署反萊豬公投，讓執政黨聽到人民的怒吼！市長魏嘉賢表示，瘦肉精是個可怕的添加物，「它」可以減少肥肉的原因就是躁動，讓食用的豬隻一直躁動即可增加瘦肉，再進入人體後果令人擔憂，這種豬肉我們敢吃嗎?為了我們下一代的食安，必須連署反萊豬公投，讓孩子們可食用健康的豬肉。



綜合市場人潮不斷，前往買菜的民眾都停下腳步坐下來簽署連署書，花蓮縣黨部副主委黃啟嘉表示，民眾健康無可取代，民眾更要用行動表達反對萊豬進口的立場，全民用行動來監督，強力維護自己的健康。



縣黨部表示，今天連署活動充分感受到民眾熱情，參與人數非常踴躍，還有賣玉米、地瓜的攤商，送來熱騰騰的美食慰勞工作人員，顯見大家都很重視食安議題，也可看出民眾反萊豬的堅決態度，希望中央不要違背民意。

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