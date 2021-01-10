美將取消美台交往限制　陸官媒反擊：最後的瘋狂？！

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧9日發布聲明，「宣布解除美台交往限制，宣稱美方將停止美國官方在與台灣接觸上的限制。」對此，大陸官媒《環球網》今上午發表文章以標題「最後的瘋狂？！」來回應報導，顯示大陸方面高度關注。

該報導引述《法新社》指出，蓬佩奧在推特上發表的全文，「今天，我將取消我們自己施加的對（美國）行政機構與來自台灣的同行之間進行交往的所有限制。」並聲稱，（美國政府）行政部門與台灣的溝通將由「美國在台協會」（AIT）負責。

對此，《環球網》報導也批評蓬佩奧，繼續拿所謂「民主」說事，聲稱此舉將使「民主」獲益。

《法新社》則認為，蓬佩奧這份聲明的「象徵意義可能大於實質意義」，但幾乎可以肯定的是會激怒中國。目前尚不清楚這一變化實際上意味著什麼。

▲大陸官媒怒嗆「最後的瘋狂？！」（圖／翻攝 環球網官網）

《環球網》報導進一步指出，蓬佩奧7日就曾通過美國務院網站發表聲明惡毒攻擊中國，還宣佈「美國駐聯合國代表將訪台」的消息，國台辦發言人朱鳳蓮當時回應稱，我們堅決反對美國與中國台灣地區之間進行任何形式的官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上採取嚴重錯誤行動。

大陸外交部發言人華春瑩也曾表示，蓬佩奧聲明嚴重違反國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

華春瑩強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美《建交公報》中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。